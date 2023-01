“Una edición de lujo es un objeto de adorno y mal gusto”

El jefe de Suplementos de FARO y escritor, Salvador Rodríguez, fue ayer el primer invitado al ciclo de charlas “A biblioteca de...”, que organiza la Biblioteca Torrente Ballester de Bueu. El objetivo es que cuatro vecinos bueueses o relacionados con la villa hablen de los libros y de su amor por la lectura.

Los cómics de Tex y Zagor, “El misterio del gato desaparecido” de Enyd Blyton y “La cabaña del tío Tom”, de Harriet Beecher Stowe. Son las primeras lecturas que recuerda y que de alguna manera atraparon al hoy periodista y escritor Salvador Rodríguez, que ayer inauguró el ciclo “A biblioteca de ...”, que organiza la Biblioteca Torrente Ballester de Bueu y su responsable, José Ramón Núñez. Una charla en la que recordó un consejo de un profesor de Lengua y Literatura durante su etapa en el instituto: “Constantino [aquel profesor] nos sugería no solo leer los libros, sino también subrayar frases, hacer anotaciones... Las ediciones de lujo no son más que un objeto de adorno de mal gusto... ¡a no ser que dentro haya algo que valga la pena leer!”.

El jefe de Suplementos de FARO fue el primer invitado a este ciclo de charlas, una al mes, que serán en la sala multiusos del Centro Social do Mar. Una conversación en la que compartió algunos de sus autores y libros favoritos, como “Cien años de soledad” de García Márquez, “Conversaciones en la catedral” de Vargas Llosa, los clásicos de la literatura rusa o, como no, “Los gozos y las sombras”, de Gonzalo Torrente Ballester. “También me están gustando mucho los últimos libros de Lorenzo Silva y Arturo Pérez Reverte. También se refirió a la relación entre el periodismo y literatura. “Como fiel devoto de García Márquez me gustaron mucho ‘Relato de un náufrago’ y ‘Crónica de un secuestro’. Y también me gustó mucho ‘Anatomía de un golpe de Estado’, de Javier Cercas”, contó ayer Salvador Rodríguez.

Tampoco eludió hablar de esos libros que no fue capaz de leer y que se quedaron aparcados en algún lugar. “A estas alturas si empiezo a leer un libro y no me seduce lo dejo. Le puedo dar 20, 30, 50 páginas, pero si no engancha... Y algunos ni 10 páginas. Algunos ejemplos son ‘La catedral del mar’, de Ildefonso Falcones; ‘El libro negro de las horas’, de Eva García Sáenz de Urtubi; o ‘Gravedad cero’, el último de Woody Allen”, confesaba ante el público que acudió al Centro Social do Mar.

Durante la conversación con José Ramón Núñez también se coló el debate entre el libro de papel y el electrónico. “Siempre he leído en papel. Una vez me dejaron un e-book y no pude. Pero lo importante es leer y hasta que no se demuestre lo contrario ambos son compatibles”.

Hay un aforismo que dice que hay dos clases de tontos: los que prestan un libro... y los que lo devuelven. Un tema sobre el que también se pronunció Salvador Rodríguez: “De la experiencia debería aprenderse. Yo he perdido muchos libros por prestarlos y otros me los devolvieron en condiciones lamentables. Aún así sigo picando. Si alguien me pide un libro se lo presto... y a algunos directamente ya se lo doy”.