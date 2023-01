Sanidade pide 4.900 m2 para el CIS, pero para ubicar esa edificabilidad se necesitan 11.000 m2

En la víspera del encuentro entre técnicos de la sociedad Amgecabe que promovió en 2020 una modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Cangas para desarrollar urbanísticamente una zona en A Rúa, mediante la que se cederían terrenos al Concello para equipamiento sanitario, continúaba el baile de cifras, respecto a los metros de superficie necesaria. Amgecabe reconocía ayer un error y señalaba que los metros cuadrados que la Consellería de Sanidade solicitaba al Concello para la construcción del Centro Integral de Saúde (CIS) eran 4.500, no 11.000. Los representantes de la sociedad también tuvieron un intercambio de opiniones al respecto con el concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde, Mariano Abalo, con el propósito de aclarar los datos. Porque se quiere comenzar a trabajar desde datos reales.

En este sentido, se considera que la superficie necesaria para la construcción del nuevo equipamiento sanitario es la que fijó en una carta la Consellería de Sanidade al Concello de Cangas. Ayer se buscó el escrito original en las dependencias municipales. Se encontró un documento de la Consellería de Sanidade en el que se dice textualmente que “as características que podes consultar no documento determinan a necesidade dunha parcela cunha edificabilidade de 4.900 metros cuadrados”. Mariano Abalo aclara que no hay que trabajar solo con los metros cuadrados que se piden para la edificación, sino con las normas urbanísticas, que son las que fija la superficie de terreno necesario para construir una edificación de ese tamaño, que ahí es donde, tal vez, radique la confusión. Y según los cálculos realizados, a esa superficie edificable corresponde una superficie total de entre 10.000 y 12.000 metros cuadrados.

Mariano Abalo quiere recalcar que entre lo que ofrece ahora Amgecabe hay una diferencia sustancial respecto a su proyecto de 2020. Se pasa de los 5.700 cuadrados de 2020 a una superficie de algo más de 11.000 metros cuadrados. “Guste o no, lo que está claro es que hay un cambio sustancial, de ahí que nos pusiéramos a negociar. Está claro que aún hay cosas por determinar, pero para eso es la reunión de hoy y las próximas que se celebrarán”. También es cierto que fue el Concello de Cangas quien se dirigió a Amgecabe para ver si podía plantear una alternativa. La sociedad promotora lo hizo, pero sin proyecto. Ya advirtió que no lo haría a menos que el Concello de Cangas firme un convenio urbanístico que ligue a ambas partes y garantice la continuidad del mismo. Para que todo esto suceda, los partidos políticos tienen que ponerse de acuerdo y después plasmar el mismo en el pleno de Cangas. Además del convenio, el pleno de la corporación municipal tendría que aprobar inicialmente la modificación puntual de A Rúa y trasladarla a la Xunta de Galicia, que tendría que resolver de forma definitiva. Urbanismo de la Xunta de Galicia no se distingue precisamente por se una administración ágil en estos procesos. En Cangas tenemos el ejemplo de Eroski, cuya modificación fue aprobada por el pleno en octubre de 2019 y la Xunta la ratifico este mes. Y a Cangas y a todo el Morrazo lo que interesa es contar con un nuevo equipamiento sanitario lo más rápido posible, incluso sin descartar que los pacientes de Bueu puedan ser atendidos en el nuevo equipamiento, una cuestión que no se cerró aún. Hay que recodar que Bueu pertenece el área sanitaria de Pontevedra y Cangas y Moaña a la de Vigo. Pero hay antecedentes. Lalín y la comarca del Deza, que es un municipio de la provincia de Pontevedra pertenece al área sanitaria de Santiago Compostela. Su petición era un clamor en la comarca.

El gobierno aparca el Plan Especial y la expropiación

En noviembre de 2021, la Consellería de Sanidade urgía al Concello de Cangas a que pusiera a su disposición una parcela “viable” para ejecutar unas instalaciones de 4.900 metros cuadrados construidos. La Xunta insistía en que su deseo era agilizar los trámites al máximo . El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, se lo recordaba a la alcaldesa a través de una carta. Se recordaba, también, que el Consello da Xunta acababa de aprobar el Plan de Infraestructuras Sanitarias de Atención Primaria, un documento que servía como plan director de la inversión f futura en la red de centros y fije las prioridades a corto y a medio plazo. Cuando faltan cuatro meses para las elecciones municipales, el gobierno cambia de estrategia. Aparca su plan para adquirir terrenos a través de una Plan Especial y mediante expropiación forzosa y se centra en obtenerlos de forma gratuita a través de la modificación puntual de A Rúa que propone la sociedad Amgecabe.