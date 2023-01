Giráldez hace saltar las alarmas del BNG con sus comentarios respecto al proceso de elección de la nueva candidata

La portavoz del BNG en el Concello de Cangas, Mercedes Giráldez, hizo saltar todas las alarmas en la publicación de un comentario en su Facebook. En él se ofrecía como candidata trabajadora y con experiencia para encabezar una lista en cualquier Concello de Galicia, ahora que se conoce, ya desde hace más de 15 días, que no encabezará al lista nacionalista por el BNG en Cangas. Los comentarios que realizó en la red daban a entender malestar con lo que había sucedido en Cangas, donde Araceli Gestido, una moañesa que vive desde hace más de 6 años en Cangas, fue la persona elegida por la asamblea del Bloque para encabezar la lista.

El comentario en la red es el siguiente: “Ofrecese candidata traballadora e con experiencia para encabezar unha lista en calquera concello do país. Así me presentaron onte uns amigos a outros dun concello do norte. Non estaría mal porque pásalles como aquí, os de fora están mellor vistos e o seu panorama é máis claro só tería a dous contrincantes. Case vouno pensar se en Cangas non me queren, fora me querrán”. Y acaba con la imagen de una frase en una papel que pone: “Si juegan a perderte que se queden con la victoria”.

Mercedes Giráldez aseguraba ayer que su comentario en la red había sido totalmente en broma, como consecuencia de la visita de unos amigos. Cuando se le pregunta si está molesta con la elección de Araceli Gestido y si ella había querido presentarse, la portavoz nacionalista en el Concello de Cangas afirma que está de acuerdo con la decisión adoptada en la asamblea, que dice que fue casi unánime. Cuando se le pregunta sí ella formó parte de esa pequeña discrepancia en la elección, responde que “todos vamos a apoyar a la candidata y recuerda que ella no se presentó a una reelección y que llevaba tiempo buscando a la persona que la sustituyera. Asegura que es consciente de que Cangas quiere caras nuevas.

También cree que el hecho de que Araceli Gestido no sea natural de Cangas no va a influir en absoluto de forma negativa y recuerda que lleva viviendo años en el barrio de Espíritu Santo, donde es muy conocida. Insiste en que las cosas en asamblea se hicieron como se tenían que hacer y que es lo que va a adelante.

A la pregunta de si comparte información con Araceli Gestido para después trasladar mociones al pleno, Mercedes Giráldez manifiesta que todo lo que se va a debatir en el pleno se debate primero en el Consello Local, en el que pronto se integrará Araceli Gestido, que a los plenos se acuden con posturas que antes fueron sometidas a debate en el Consello Local.

Mercedes Giráldez no sabe todavía si formará parte de la candidatura de Araceli Gestido. Dice que nada tiene decidido al respecto y que eso eso es una cuestión de la asamblea local del BNG.