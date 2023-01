Acusada de bruxería no século XVII pola Inquisición, María Soliña non sobreviviu ao seu martirio e hoxe é emblema no seu municipio de Cangas da que falará Guillermina Domínguez, hoxe no salón de plenos cangués (19:00 horas), no que será o primeiro faladoiro do programa de podcats e charlas da Deputación e o Cable Inglés “Aquí faltan páxinas”. O programa rescata a parte silenciada da historia de doce mulleres galegas. “Coñecer o sometemento, as inxurias e as torturas civís e eclesiásticas que sufriron mulleres como María Soliña, pode servirnos de axuda para seguir loitando pola metade da humanidade”, asegura la autora do traballo para a Deputación “Tres mulleres de armas tomar”, que narra a historia de María Soliña xunto as de María Balteira e María Castaña. Natural de Santiago (1953), Gullermina Domínguez estudou Filosofía e Letras, daquela, na especialidade de Historia, e dentro dela, na etapa Medieval. Formou parte do Colectivo María Castaña (“Materiais Didácticos para unha visión non androcéntrica da Historia “e “Muller e Traballo”). Tiene un Máster de la USC en “Educaión, xénero e igualdade” e é autora de outras publicacións e traballos como “Arte invisible, as mulleres na arte, obxeto e suxeito” ou “Textos para a historia das mulleres en Galicia”. Tras 45 anos de profesora, segue a manter o espíritu feminista que lle levou a traballar neste eido.

“Sen historia e sen referentes non podemos crear un mundo máis xusto e igualitario, un mundo diverso, en definitiva un mundo feminista”, indica a historiadora que lembra a ledicia cando lles propuxeron facer esta escolma das vidas de “Tres mulleres de armas tomar”, por saber “que aínda pode crer alguén no que predicamos desde a Historia fai tempo unhas cantas e cantos espallados, reinterpretando, reledo a rebuscando nas fontes”.