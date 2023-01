Shakira en los escaparates en Cangas.

La imagen de la cantante no, que eso cuesta dinero, pero las frases que figuran en su canción en la que da buena cuenta de su ex pareja, el exfutbolista, Gerad Piqué, aparecen en las camisetas, que tiene pinta que serán superventas, como la canción.

El banco rojo, a lo Valle-Inclán

A estas alturas de la película, “el banco rojo” ya encuentra en el desencanto su refugio. También en el famoso desencuentro, que es arma de defensa contra el lío de siglas que se avecina en Cangas, que para sí quisiera el recientemente homenajeado Ibañez, dibujante de los maravillosos Mortadelo y Filemón. ¡Ya quisiera la 13 calle del Percebe tener esta colección de vecinos tan heterogéneos! No se claudica, simplemente se defiende el fuerte de otra manera, desde esa displicencia de Valle Inclán hasta las greguerías de Ramón Gómez de la Serna.

El lío de placas en Cangas

El lío que hay con las placas de homenaje en Cangas se asemeja a aquel famoso monólogo de El Brujo, en el que repetía aquello de el que tiene pase pasa y el que no, no pasa, en una paradoia sobre lo absurdo del abuso de la burocracia. Parece que para poner una simple placa de homenaje a unos marineros que murieron en un naufragio se convierte en un rompecabezas tal que desespera a propios y a extraños. Que si reglamento de honores y distincinones, que sí no hace falta, que sí, que si se aprueba de una forma, que si es mejor la contraria.