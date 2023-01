Moaña pone un tope de 110 personas a la protesta por la sanidad ante el Parlamento

Vecinos de Moaña celebraron ayer, ante la Casa do Mar, la 59 semana consecutiva de concentraciones por la mejora de la sanidad en la Atención Primaria, el regreso de las urgencias al Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud y el refuerzo de las ambulancias del 061y este miércoles se desplazan a Santiago para plantear las mismas reivindicaciones ante el Parlamento, coincidienco con sesión plenaria.Así lo destacó la alcaldesa de Moaña y presidenta de la Mesa Local da Sanidade, en su habitual intervención, junto al portavoz de la Plataforma de defensa da sanidade pública, Gabriel Ferral, en la que indicó que se había escogido ese día porque estará todo el gobierno de la Xunta y el presidente, Alfonso Rueda.

Es fundamenteal seguir la lucha, dijo, y explicar allí, en directo, los problemas que se padecen, que se quiere el regreso de las urgencias “ya” -deslocalizadas en Cangas desde la pandemia- ; la Casa do Mar abierta todos los días del año, así como que se cubran las vacantes médicas del turno de tarde, dos de las cuales llevan 14 meses de espera desde octubre de 2021 -están asignadas en el último procedimiento del Sergas, pero pendientes de la toma de posesión- y que haya una ambulancia de refuerzo para Moaña y Cangas mientras las urgencias sigan en Cangas.

Santos aseguró que se acudirá a Santiago con dos autobuses, que ya están completos, porque se estableció un límite de 110 personas en el permiso solicitado ante la Subdelegación del Gobierno, y no se puede ampliar a uno más, como pidieron vecinos, porque la autorización no valdría entonces y se correría el riesgo de que multaran al Concello coo soliictante del permiso. Pero indicó que esas personas que se han quedado sin plaza o no pueden acudir, tendrán otra posibilidad de manifestarse el dia 12 en la protesta de SOS Sanidade Pública. “Allí estará Moaña defendiendo lo que queremos para todo el país, que se blinde la Atención Primaria, que los centros de salud no carezcan de recursos humanos y que haya los medios necesarios para ser atendidos”.

Para esa nueva manifestación también se fletarán autobuses, dijo la alcaldesa, para terminar su intervención con los gritos de los concentrados “Rueda, escoita, Moaña está en loita”.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma, Gabriel Ferral, dijo que tras 59 semanas “casi estamos para jubilarnos. A ver si nos la dan antes de los 67”. Insistió en esa concentración del miércoles en Santiago, con los autobuses completos, y que solo podían ser dos. Reprochó que los médicos siguen sin tomar posesión, que el problema de la sanidad en Moaña es extensible a toda Galicia y también criticó que los médicos fueran reacios a volver a Moaña y apuesten por seguir con los dos PAC y tres equipos unidos en Cangas.