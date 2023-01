La portavoz del PP de Bueu ha salido al paso de las críticas del edil de Cultura, Xosé Leal, manifestando que “o no sabe leer o miente a propósito”, subrayando que sus críticas al respecto del expediente del Camiño de Coumiñán “son hacia el trabajo de los políticos y no de los técnicos, porque es el gobierno el que está en misa y repicando con tal de agradar a todos”. Cuestiona Estévez que el ejecutivo buenense “viva de excusas, pues todo es culpa de Secretaría, Intervención, Xunta o de la Ley Montoro”.

La edil popular manifiesta que “si el expediente no se llevó a pleno no fue porque no estuviese la secretaria, sino porque ellos no quisieron”. Apunta que “aquí lo que ocurre es que el titular de la vivienda de Coumiñán es de la familia del portavoz nacionalista”, y acusa a Leal de “buscar protagonismo para que lo sitúen en un buen puesto en la lista”. Y sentencia apuntando que “voto exactamente lo mismo en Concello y Diputación”.