La Asociación Ecoloxista de Bueu Anduxía ha solicitado que se renuncie a la tramitación del anteproyecto de Lei do Litoral de Galicia y que, en cambio, se desarrollen los mecanismos necesarios para adaptar la actual Ley de Costas a la actividad de aquellas industrias gallegas del mar que, por el tipo de actividad que ejercen, no puedan tener otra ubicación, como es el caso de las depuradoras de bivalvos.

El colectivo asegura que el anteproyecto se enfoca en las actividades productivas del litoral, “algo que es necesario pero que no debe ser la base de la ley”, y que “las mete todas en el mismo saco, ya que considera autorizable toda ocupación industrial de la costa, no solo de aquellas industrias que no puedan tener otra ubicación, como las depuradoras de bivalvos”. Y señala, asimismo, que “se dice que la ley regulará aspectos de la pesca de bajura, marisqueo y acuicultura, algo que no se entiende en absoluto”.

Apunta Anduxía que si alguna ley defendió las costas gallegas de las agresiones “propiciadas muchas veces por la administración autonómica esa fue la Ley estatal de Costas”. En concreto, en Bueu, la asociación ecologista apunta que el balance es negativo “con la destrucción directa y sin contemplaciones por parte de Portos de Galicia de dos de las tres playas urbanas que tiene este municipio, basándose en estudios de dinámica de litoral falsos y saltándose la propia ley estatal”.