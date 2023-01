El Auditorio de Cangas, confirma con el nuevo programa, que es “la referencia cultural de O Morrazo”

Una programación variada y de calidad es la que ofrece el Auditorio Municipal “Xosé Manuel Pazos Varela” para el primer semestre del año. En el acto de presentación y con el fin de concederle todo el respaldo a la misma estuvieron la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE) y el concejal de Cultura, Adrián Pena (ACE) que hablaron de la calidad de las actuaciones y de la importancia de que el Auditorio de Cangas sea el punto de referencia cultural de toca la comarca de O Morrazo. También explicaron que en el cartel de este semestre figuraban las actuaciones que se incluían dentro de las previstas para celebrar el Día de la Mujer Trabajadora.

El director del Auditorio Juanjo Pérez manifestó que el semestre arranca hoy, precisamente, a las 20.00 horas, con un clásico del teatro, la puesta en escena de la obra “Criadas”, por parte del Teatro del Norte. El precio de la entrada es de 5 euros y ya se puede adquirir en taquilla.com . La programación continúa con la representación de “El Cascanueces” a través de Ballet Clásico Internacional. Será el próximo jueves, a las 20.00 horas y la entrada vale 20 euros ( la más cara). Su puesta en escena fue avalada por la propia alcaldesa.

Cada quince días habrá Cine Club Cangas y el 10 de febrero se proyectarán los cortos premiados en los Goya 2023. Para el 4 de febrero, está previsto un musical “El musical de los 80s 90s” a cargo de la compañía On Beat. Para el día 17 de febrero hay un concierto de entroido con el grupo musical “Vocal Mornura” y se espera con gran expectación la nueva obra de teatro de Chévere, que presenta “N.E.V.E.R.M.O.R.E. A caixa negra do Prestige”. Según Juanjo Pérez, una obra que sabe perfectamente que llenará el Auditorio el 11 de marzo a las 20.00 horas. El 10 de marzo y el 17 de marzo el C.I. Muller Cangas proyecta la película “A tempo completo” y el documental “María Lejarraga. El 15 de abril, el Teatro do Noroeste presenta, a las 20.00 horas, la obra “Gloria Nacional” y el 21 de abril el grupo Im-pulse presenta Pink Floyd Tribute; con la entrada a 18 euros. Al día siguiente se celebrará el Festival Solidario Adicam, para el día 29 de ese mismo mes ver la representación teatral de “Habelas Hainas”. También esperada es la presencia de X.A.Touriñán, que presenta su monólogo “Aquí Tou!” Será el miércoles, 17 de mayo, cuando se celebre la Gala de la Cultura de Cangas, con la entrega de los premios Xohán de Cangas, a la Creación Artística, a la labor cultura y el premio Ignacio Cerviño a la recuperación del patrimonio.

La segunda mitad de junio, el Auditorio de Cangas se convierte en el lugar para que las distintas escuelas de danza, el conservatorio y colectivos como Aspansim celebren su festival anual. El gran escenario de la comarca se reserva del 24 de junio al 8 de julio para la 40ª Mostra Internacional de Teatro de Cangas.