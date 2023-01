Amgecabe cambia su proyecto de A Rúa de 2020 y cedería al Concello 11.000 m2 para el CIS

El gobierno local estudia una nueva propuesta de Amgecabe de modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Cangas en la zona de A Rúa que, esta vez sí, ofrecen al Concello los metros necesarios para construir el equipamiento sanitario que pretende construir la Xunta de Galicia en Cangas desde hace ya siete años. En vez de los 7.000 metros cuadrados del plan propuesto en 2020, ahora se ofrecen 11.000 metros cuadrados de un ámbito de actuación de 31.000 metros cuadrados, lo que para el propio gobierno, que rechazó el primero, supone un cambio sustancial, igual que para el PP, que con algún pero dejaba el camino abierto ayer a la negociación en el encuentro de portavoces que convocó el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo. Ahora se reduce la zona verde y se fija el equipamiento terciario en casi 20.000 metros cuadrados. El edil de Urbanismo considera que de esta forma sí se garantizan los metros cuadrados que la Consellería de Sanidade precisa para construir el Centro Integral de Saúde (CIS). Existe cierto baile de cifras en lo que se refiere a los metros cuadrados que pedía Sanidade. Según el estudio realizado por Gesmédica para la Xunta, la superficie necesaria era de 4.900 metros cuadrados y su construcción implicaba una inversión de 6,5 millones de euros . Después surgió la cifra de 7.000 metros cuadrados, la superficie que exigía la Xunta.

El caso es que el gobierno local quiere empujar esta modificación con los arreglos que haya que hacer, pero empujarla. De ahí también su interés en conocer la opinión de los demás partidos políticos, que era a lo que obedecía la reunión de ayer en la sala de juntas del gobierno local. Todos los partidos coinciden –quizás el que menos el PSOE– en que la promotora debe definir con más detalle los usos previstos y cuál será el método urbanísticos a emplear para llevar a cabo este proceso. El PP incidió es que se acredite Amgecabe debe acreditar que es el propietario mayoritario en ese ámbito. El portavoz del PP, Rafael Soliño, asegura que, de momento, no se sabe como se quiere desarrollar la zona de ocupación y la edificabilidad, que antes era muy alta en una determinada zona. Fue crítico, eso sí, con que esto se presente a 4 meses de las elecciones y que se gastara tiempo y esfuerzo en una modificación de crédito de 300.000 euros que nunca fue operativa, como tampoco lo fue el Plan Especial que en teoría iba a desarrollar los terrenos que el Concello adquiriese mediante expropiación en A Rúa.

Otra de las cuestiones que quedó pendiente es si Amgecabe va a mantener el proyecto que tiene para esa zona y para el que ya tiene licencia municipal, pendiente de informes de la Xunta. En ella se iba a construir un zona comercial y hostelera. Este proyecto tiene un presupuesto que ronda los 1.6 millones de euros. Los portavoces suponen que lo lógico sería que Amgecabe englobara esa licencia en el nuevo proyecto.

El BNG, a través de su portavoz, Mercedes Giráldez, fue más beligerante. Afirma que hay demasiadas dudas sin aclara que el posicionamiento de su formación política sigue siendo no a las modificaciones puntuales sin que existan circunstancias que favorezcan colectivamente a los vecinos. Se queja de que el gobierno no se posicionó en la reunión de ayer, que no se justificó la prisa a cuatro meses de las elecciones, recordó que existe un acuerdo plenario para que el concello se haga con los metros cuadrados necesarios para construir el equipamiento sanitario y que se incumplió. Muestra su recelo por el cambio de criterio del gobierno, pide una reunión con los propietarios y los técnicos municipales y reclama informes jurídicos y técnicos sobre la modificación puntual.

El PSOE no quiere que se pierda la oportunidad

Mientras Avante! acostumbra a pronunciarse en asamblea sobre este tipo de cuestiones, la postura de su portavoz, Tomás Hermelo, era de cierta receptividad al proyecto, con todas las pegas antes mencionadas. El PSOE, a través de su portavoz, Eugenio González, era quien se mostraba más favorable. Manifestó que Cangas tenía una oportunidad única para dejar resuelto, en un principio, la falta de terrenos para una infraestructura sanitaria. Afirma que si se hacen bien las cosas, la aprobación inicial tendrá lugar antes de las elecciones municipales, por lo que el nuevo gobierno podría continuar con el proceso. Quiere advertir Eugenio González que si se hace mal, a lo mejor ese tren no pasa otra vez. “Creo va siendo hora de que en Cangas se establezca un consenso para cosas tan importantes como la salud. Todo lo que se pretendió hacer hasta la fecha acabó en nada. Ahora se abre una puerta que hay que dejar bien abierta”, manifiesta un Eugenio González que recordó que el PSOE siempre apostó por la modificación que otorgaba terrenos gratis al Concello de Cangas.