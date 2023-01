El PSOE denuncia el cierre de composteros y un mayor gasto por recogida de residuos en Cangas

Los composteros comunitarios de Cangas están inoperativos desde finales de diciembre, mermando la política de aprovechamiento de los restos orgánicos y obligando al vecindario a depositarlos en los contenedores convencionales, incrementando así el gasto por la factura que cobra Sogama. La candidata del PSOE a la Alcaldía, Iria Malvido, lo atribuye al “despido de la única maestra compostera del Concello por decisión expresa de la alcaldesa, sin fijar desde el Gobierno municipal un plan alternativo”, mientras que Victoria Portas asegura que dicha contratación, a través del Plan Revitaliza, tenía el pasado 31 de diciembre como fecha de caducidad, y no es posible prorrogarla. Una realidad que constatan técnicos de la Mancomunidade do Morrazo, cuya maestra compostera, que se encarga del compostaje en planta y de apoyar a las de los concellos, está de vacaciones. La regidora de Cangas añade que el Concello está trabajando en la contratación, a través del Plan Concellos, de un jardinero que realice estas tareas de forma provisional, mientras no haya una solución mancomunada.

La aspirante socialista sostiene que se trata de una “decisión política, un incumplimiento normativo y un gasto injustificado para el Concello”. Explica que la Lei de Residuos de Galicia obliga a los entes locales a la recogida diferenciada de materia orgánica compostable, por lo que dejar este servicio sin personal municipal su “inutilización, y por lo tanto el incumplimiento de la normativa de referencia”. Malvido expone que carecer de una maestra compostero no solo afecta al reparto de composteros individuales, sino también a la atención a los composteros comunitarios, actualmente cerrados, y la operativa de recogida puerta a puerta a grandes productores, como restaurantes o colegios, para su traslado a la planta de compostaje de la Mancomunidade en A Portela. Además de un incumplimiento normativo, esta situación supone un coste económico para el Concello de Cangas, subraya Iria Malvido, porque debe abonar a Sogama el importe por el tratamiento de los residuos que se depositan en los contenedores verdes, parte de los cuales son compostables. Asegura que mientras la Concellería de Medio Ambiente estuvo dirigida por el PSOE “se duplicó el número de depósitos urbanos de compostaje y el servicio estuvo plenamente operativo”, y destaca el trabajo de sensibilización e implicación social realizado entonces. También apuesta por “impulsar y fomentar” la implantación en Cangas del Plan Revitaliza de la Diputación y “elaborar un plan de compostaje municipal” que pueda equipararse a los de Moaña o Vilaboa, cuyos avances destaca. Mientras Cangas busca alternativas para cubrir la plaza de compostera, en Bueu y Moaña el servicio se presta con normalidad y de forma satisfactoria, e incluso se amplía el compostaje a zonas que no disponían del servicio. La regidora de Cangas incide en que está “trabajando” en recuperar la actividad con una persona contratada a través del Plan Concellos. Renovación de 164 contenedores en las parroquias Cangas continúa con la renovación de los contenedores de residuos tras el estudio realizado por la Mancomunidade do Morrazo para geolocalizar los más deteriorados, y en el último mes sustituyó 81 de carga lateral y 83 de carga trasera, que se suman a los 43 cambiados a mediados del año pasado, según los datos municipales. Los trabajos comenzaron en diciembre y continúan este mes de enero, “condicionados por las adversas condiciones climáticas”, explican. Además del casco urbano, se beneficiaron las parroquias y lugares de Coiro, O Hío, Nerga, Erbello y Balea. Desde el Concello invitan al vecindario a informar sobre la existencia de contenedores en mal estado que aún no hayan sido sustituidos. Pueden concretar la localización a través del correo electrónico alcaldia@cangas.gal, o desde la aplicación de incidencias municipal, a la que se accede a través de la página web institucional.