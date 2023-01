Quejas de los conductores de Moaña por las multas de aparcamiento a través de fotos

Las multas de aparcamiento en Moaña a través de fotografías tomadas desde el coche patrulla llevan semanas causando airadas quejas por parte de conductores afectados. Los que se quejan reconocen que pararon en zonas reservadas para carga y descarga en la mayoría de los casos, aunque aseguran que solo lo hicieron unos minutos “y no tuvimos margen a explicarnos, porque los policías no pararon a poner la sanción”, una práctica que antes no era habitual en el cuerpo municipal.

Zonas de carga y descarga en la calle As Barxas o frente a la Praza de Abastos son algunas de las que registran más multas de este tipo. Las quejas también provienen de varios comercios que entienden que esta poca flexibilidad afecta a sus clientes. Desde la Policía señalan que no se están imponiendo más multas que en años anteriores y el concejal de Facenda, Aldán Santamarina, explica que la recaudación por multas impuestas por la Policía Local rondó los 121.000 euros en el año 2022, “casi la misma cifra que en el ejercicio anterior, por lo que no existe una campaña específica para subir las multas”. Del total de la recaudación, alrededor del 50% proviene de sanciones por el estacionamiento irregular de vehículos. A este respecto también hay malestar por la eliminación de plazas de aparcamiento en varias vías del centro debido a los planes municipales de apuesta por los peatones. Además de las multas por aparcamiento, los agentes municipales realizan al menos dos veces al año sendas campañas de control de velocidad con un radar móvil que solicitan a la DGT, campaña que anuncian en sus redes sociales. Las sanciones totales por este apartado rondan los 30.000 euros al año, según explica el titular de Facenda. Otros 50.000 euros de lo recaudado en multas suele proceder de las campañas de control de alcoholemias o consumo de drogas al volante, de las que no se registran quejas al considerarse esenciales para garantizar la seguridad viaria en Moaña.