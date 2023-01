Aldán recupera su Danza

Echaremos de menos la pericia de César Millán en su labor de galán de la Danza de Aldán. En esta ocasión no podrá participar en el baile, después de haberlo hecho de forma ininterrumpida durante muchos años, porque se recupera de una angina de pecho que sufrió en acto de servicio. Es un histórico de esta Danza, de la que se tiene constancia en libros de la parroquia desde el año 1678, como lo es el guía José Antonio Docampo, que ya ni se acuerda de los años que lleva en este oficio: “Más de veinte, seguro”, comentaba un amigo al referirse a él. Docampo volverá a guiar hoy la Danza en ese baile cadencioso, casi monótono que ha llegado a nuestros tiempos arrastrado por la tradición, en su vertiente pagana, primero, y en la eclesiástica, también. Será él quien haga las venias a San Sebastián y a la Virgen del Carmen, que salen en procesión alrededor del templo San Cibrán, que es patrono él y no San Sebastián de Aldán. Son tres pasos para adelante y tres para atrás e inmediatamente después comienza la Danza. Siempre se celebra después de la misa de 12.00, que es solemne.

Hasta seis personas nuevas, de un total de 10 galanes y 5 damas, forman este año el cuerpo de baile. Este año parece más difícil que otros conciliar la vida profesional o de estudiante con la Danza. Así que tres hombres que habitualmente participaban no lo van a hacer: el ya mencionado César Millán, Juan Gregorio y José Antonio Docampo. Las mujeres que faltarán a la cita son Irene Dacosta, Alejandra Dacosta y Cintia Fernández. La asociación que se encarga de velar por la Danza de Aldán se encarga de anotar en una lista ala gente que quiere bailarla. No hace pruebas a nadie, no es necesario demostrar que se está dotado para el baile, ni si tiene o no ritmo; basta con desearlo. No hace muchos años, las personas que se anotaban para bailar la Danza de Aldán lo hacían o por una promesa al santo o simplemente por una cuestión de tradición. Eso es suficiente para salir los días 20 de enero de cada año al atrio de la iglesia de San Cibrán a bailar. Y no se crean que la lista es corta.

La asociación de la Danza comenzó con los ensayos el día 4 de enero. Esta vez lo hizo antes de lo habitual, debido, precisamente, a que hay mucha gente que participa por primera vez. Pero todos aseguran que no son pasos difíciles de aprender, que son además muy repetitivos y que lo que más cuesta es sostener los brazos en alto durante tanto tiempo. Que la Danza es larga y realiza también la procesión alrededor del templo parroquial sin darle nunca la espalda a San Sebastián y a la Virgen del Carmen.

Ayer hubo vísperas. El mayordomo de la Danza, que es la persona, hombre o mujer que se encarga de recaudar fondos para pagar los fuegos y las flores y demás intendencia, invitó ayer a las damas y galanes a una cena. El mayordomo acostumbra a ser una persona que tiene una promesa al santo. Es la vertiente más religiosa de este evento. El primer mayordomo fue un señor de la Torre de Aldán, José Francisco Gayoso.