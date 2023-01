La Diputación requiere al Concello para que pruebe que la piscina es municipal

La Diputación de Pontevedra requiere al Concello de Cangas para que aporte la documentación necesaria que demuestre que la piscina “A Balea” es propiedad municipal. Y es que éste es requisito imprescindible para que el proyecto de reforma, que asciende a más de 280.000 euros, pueda financiase a través del Plan Concellos. La mencionada instalación, de forma sorprendente, no está inventariada como bien municipal, entre otras cosas porque la empresa contratada para realizar el Plan Xeral no presentó el Inventario Municipal de Bienes, que era una de las mejoras proponía la empresa en la oferta que presentó al concurso. Bueno, es cierto que presentó en una ocasión un inventario de bienes que fue rechazado por el Concello cuando era concejal de Urbanismo el socialista Eugenio González. Ahora, Mariano Abalo (ACE) asegura que Monsa no tiene la capacidad para hacerlo.

De todas formas, el primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Mariano Abalo, asegura que el gobierno trabaja para contestar al requerimiento realizado por la Diputación de Pontevedra. Asegura que están registrados como municipales los terrenos de la finca matriz y que en distintos convenios firmados con la Xunta y la propia Diputación para construir la piscina se deja constancia de que los terrenos se pusieron a disposición. Así que Abalo no cree que haya ningún inconveniente para que la Diputación Provincial se convenza de que la piscina “A Balea” es de propiedad municipal. Esta sorpresa puso también en alerta a todo el Concello sobre la posibilidad de que otros muchos inmuebles construidos a partir de 2005 (fecha del último inventario municipal de bienes) puedan estar en la misma situación. Por su parte, Mariano Abalo recordaba ayer que la piscina municipal fue inaugurada en la primavera de 2015 y tan solo siete años después “ya nos encontramos en una situación de deterioro por graves defectos constructivos que el PP tendrá que reconocer y asumir”. Afirma que el Concello está afrontando importante gastos por causa de defectos y patologías más que evidentes prácticamente en todos los espacios que configuran la piscina municipal, pero resulta evidente que no queda más remedio que afrontar actuación de mucho calado por lo que ya se encargó y aprobó un proyecto y se solicitó la autorización de a Diputación para ejecutar las obras. Abalo alerta sobre las intenciones del PP de privatización Abalo manifiesta que es necesario recordar al edil del PP, Pío Millán y también a su líder José Enrique Sotelo que tuvo mucho interés en hacerse la foto inaugurando la piscina y que ya en 2022 se intentó realizar obras a través de un expediente de modificación de crédito de 770.000 euros que el PP se encargó de que no prosperase. “ De la misma manera que no pudieron echar abajo el Plan de Concellos de 2022 tampoco van a conseguir evitar que se hagan las obras que necesita la piscina municipal, aunque sabemos que van a intentar retrasar y boicotear esta actuación a fuerza de realizar presión y ruido. Pío Milán y el PP mienten o no se enteran de nada pues la comisión especial para determinar el mejor modelo de gestión de la piscina fue aprobada en pleno y que el propio Pío Millán fue nombrado representante del PP en la misma”. También Abalo descalifica a Pío Milán por rechazar sin argumentos el estudio elaborado por la Universidad de Santiago de Compostela. “Al PP todo le vale con tal de que justificar que la gestión de la piscina y de los servicios públicos quede en manos privadas” El concejal agradece que Avante, BNG y ACE consideren que la gestión de la empresa pública para la piscina municipal sea la más conveniente, como opina también el estudio realizado por la Universidad de Santiago.