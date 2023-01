Más de 900 personas se inscriben en el proceso de estabilización laboral para 142 plazas en Cangas

Había trajín ayer en la planta baja de la casa consistorial de Cangas. Mujeres y hombres se arremolinaban delante de las oficinas de Tesorería y de la provisional dedicada al Plan de Estabilidad Laboral. Quedaba un día para que finalizara el plazo de inscripción para participar en el concurso del plan de estabilidad laboral destinado a cubrir de forma definitiva 142 plazas de funcionarios y personal laboral fijo. Las colas en ambos departamentos municipales se antojaban peculiares y, como si fuera en un supermercado, el recién llegado a la cola preguntaba quién era el último. Los aspirantes trataban de evitar la ocupación de toda la planta baja, de ahí que esa pregunta sirviera para que la cola estuviese más esparcida y el tránsito en la planta baja del Concello fuese fluido, sin interrumpir las tareas del registro municipal.

El número de aspirantes era ayer de 900 (los que habían pagado la tasa correspondiente: 5 euros la más barata para los del grupo 5 y 20 euros la más cara para los del grupo A1) y no se descarta que hoy, último día de plazo, se alcance la cifra de 1.000. Estos días de apuro que se viven en el Concello de Cangas no se vieron cuando se abrió el plazo.

Tanta demanda para esta oferta de empleo público extraordinaria llama la atención porque el objetivo final que persigue la misma es dar cobertura legal a unas plazas que llevan ocupadas de forma provisional durante muchos años; de ahí que el sistema que se empleé sea el de concurso y solo en dos casos en el oposición (debido a dos sentencias judiciales). Así que los méritos es lo que se va a tener en cuenta y figura así también especificado en las bases. Cierto que puede presentarse personas que estén trabajando en otros concellos en esas mismas condiciones y quieran trasladarse a Cangas. Según los técnicos municipales, la gran demanda de aspirantes obedece a la posibilidad de que se pueden crear listas para que, en caso de baja o por alguna otra cuestión, se tire de ella para hacer suplencias. Pero también es verdad que la propia ley de Estabilidad Laboral establece que las plazas que queden vacantes tienen que se cubiertas lo más rápidamente posible siguiendo la vía ordinaria. Y es que lo que pretende el legislador es evitar la larga temporalidad que había en los puestos de trabajo en la administración, sobre todo en concellos y diputaciones provinciales.

La oferta de empleo público extraordinaria incluye, en el capítulo de funcionarios, 14 plazas de auxiliares administrativos, un trabajador social, un auxiliar social, 3 policías locales, un sepulturero, un auxiliar de archivo y 12 conserjes, mientras que en el de personal labora fijo figuran 5 oficiales de servicios múltiples, 8 oficiales de obra, 8 peones de obra, y otros tantos de limpieza viaria y 22 limpiadores y limpiadoras. En la lista total hay desde un arquitecto técnico, un maestro, un fisioterapeuta o un inspector de obra, hasta un sepulturero y un psicólogo, pasando por ocho profesores de música.

Hay que mencionar también que esta oferta de empleo público de carácter extraordinario no va a impedir al gobierno municipal sacar una ordinaria para cubrir plazas vacantes que surgen por jubilación.

Así que hoy se espera que el tráfico de personas en la planta baja del Concello de Cangas aumente de forma considerable desde la primera hora. No obstante, el Concello lo tiene bien organizado para no bloquear el trabajo en las dependencias municipales. Ayer funcionó.

El proceso de excluidos y admitidos tardará más de una semana en realizarse

Desde el Concello se quiere apuntar que el proceso de admitidos y excluidos no se va a realizar de un día para otro, no solo ya por el número de aspirantes, sino porque hay que esperar a que lleguen las solicitudes que se presentaron a través de correos, consultados o sedes electrónicas de otras administraciones. Se calcula que este proceso tardará aproximadamente una semana en realizarse y se recuerda que hay hasta 36 bases aprobadas. A partir de ahí comenzará el plazo para la composición de los distintos tribunales y las fechas de las pruebas. El Concello tendrá que recurrir a trabajadores de otros concellos para conformar los tribunales, ya que son pocos los trabajadores municipales que no forma parte de esta oferta de empleo público extraordinaria. Desde el Concello se requiere paciencia. La mencionada reforma laboral saca a la luz la actual situación del Concello de Cangas, que es fruto de una serie de parches, laudo incluido, que hace que el 95% de los trabajadores municipales son personal laboral, que se tendrán que enfrentar a un concurso con la posibilidad de perder el trabajo en el que llevan muchos años. Ahora mismo solo hay 30 funcionarios en el Concello de Cangas, incluyendo los efectivos de la Policía Local, excepto los auxiliares. En la actualidad está prohibida la contratación temporal por obra y servicio y muchos departamentos del Concello adolecen de persona por esta situación, que obliga a los gobiernos a acudir, más de lo que quisieran a empresas privadas para atender los servicios, aunque en su programa hablara de remunicipalización.