El 2021 bate récords de multas en Cangas con una recaudación que supera los 266.000 euros

La sanciones de tráfico que impone la Policía Local de Cangas durante la temporada alta de verano provocan alarma entre vecinos, pero sobre todo entre los foráneos que acuden a las playas del municipio a disfrutar del fin de semana. Las patrullas se movilizan y hay ocasiones que se tiene la sensación de que cada año se va a por el récord. Cierto que no se actúa por un empeño propio de la Policía Local, sino que atendiendo, sobre todo, la demanda vecinal, que en ocasiones, sobre todo en la zona de Vilariño, es pertinaz y llena de llamadas telefónicas. Los vehículos mal aparcados impiden salir de sus casas a muchos vecinos en las zonas de playa, y es ahí donde actúa principalmente la capacidad sancionadora, que también recaudadora, de la Policía Local.

El año 2019, cuando la COVID solo la conocíamos por las pocas noticias que llegaba de China, el importe emitido de multas por circulación alcanzó los 143.590,25 euros y es recaudó los 142.590,25 euros. Ya en el año de la pandemia, cuando hubo poca circulación y el Concello prohibió la entrada de los coches en zona de playa, la diferencia en la recaudación no fue proporcional a las restricciones impuestas. Según reza en la liquidación del presupuesto de ese año, el importe emitido alcanzó los 140.644,90 euros y la recaudación se cerró con 136.644,90 euros. No se noto mucho que fuera el año de la COVID ni tampoco que la Policía Local tuviera orden de sacar el bolígrafo a la mínima que los coches se acercaran a las playas. Esta escasa diferencia solo se comprende porque las numerosas excepciones que se pusieron en marcha, las famosas tarjetas de entrada que tanto dieron que hablar y, también, porque hubo una actitud más bien didáctica por parte de los agentes, que trataba de explicar las razones del gobierno para imponer esa medida, que no era otra que hacer todo lo contrario que un efecto llamada. Aún había miedo a la COVID y la gente ansiaba como nunca la playa.

Ya sin ningún tipo de restricciones, el 2021 alcanzó cifras nunca vistas antes. El importe por multas de circulación emitido fue de 272.696,37 euros y la recaudación alcanzó los 266.696, 37 euros. Esta cifra supone alrededor de 2.500 multas al año, según manifestaba ayer el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, sorprendido por unos datos que desconocía. El año 2021 también fue el año en el que la plantilla de la Policía Local se completó y cuando los nuevos agentes comenzaron a rondar los aparcamientos de carga y descarga. Hacían verdaderas guardias sobre ellos y no dudaba en multar a aquellos que aparcaban en esa zona, fue unos segundos o varios minutos. No había indulgencia. El jefe de la Policía Local de Cangas aseguraba que se actuaba en carga y descarga por quejas formales presentadas por las distintas asociaciones de autónomos. Con todo, Alberto Agulla apunta a que el número de sanciones en las playas equivale el 60% de todas las que se imponen a lo largo de un año, dejando ese 40% para el casco urbano.

Hay un dato interesante a destacar ese régimen de vigilancia en zonas de playa: el pasado año, en un solo día del mes de agosto, la Policía Local multó a 117 vehículos, la mayoría por la tarde, y precisamente, por mal estacionamiento. Los datos de 2022 aún no están porque aún se realizó la liquidación del presupuesto de ese año. Pero se calcula que la recaudación puede ser superior a la de 2021, ya con todos los agentes y con el verano de calor que se vivió en 2022.

Hace diez años en número de multas fue de 1.147

El último gran informe realizado sobre la capacidad sancionadora de la Policía Local de Cangas fue realizado por la empresa que se encargaba de la recaudación de las multas, Recyges S.L., a la que se le había adjudicado en contrato en el mandato 2007-2011. Ahí se indicaba que en el año 2011 se recaudaron 106.839 euros, que correspondían a 1.147 multas, aumentaron en un 478% la recaudación respecto a 2008. La liquidación del presupuesto de 2021 indica que la recaudación de multas se triplicó en estos diez años. La mayoría de las multas se pagan en voluntaria, por lo que a pesar de ser sanciones por un importe de 200 euros, por aparcar impidiendo la salida de vehículos y personas , se quedan reducidas a la mitad. Sorprende que la mayoría de las multas tengan lugar en la zona donde se celebra el mercadillo, donde se retiran vehículos para que se puedan instalar los puestos de venta ambulante. En los días feriados, sobre todo los viernes, el gran aparcamiento público de Altamira se queda pequeño para acoger a tanto vehículo como llega a Cangas.