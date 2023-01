Pío Millán reprocha a Abalo que lleva cinco años sin tomar medidas sobre la piscina y gastando sin control

Las declaraciones del concejal del Gobierno de Cangas Mariano Abalo acusando al PP de boicotear el arreglo de la piscina municipal A Balea han encontrado réplica en el edil Pío Millán, que lo acusa de llevar “más de cinco años sin tomar medida alguna y gastando sin control en otros ámbitos”. Añade que llevan el último lustro avisando de que la situación de la piscina “era irregular y no se estaba haciendo mantenimiento de las instalaciones”, pero en los últimos meses le han entrado las prisas, decidió “encargar un nuevo informe externo para que le digan lo que quiere oír” y, al mismo tiempo, acuerdan aprobar el proyecto y su financiación en Xunta de Goberno

Pero para que esa opción sea viable, advierten los populares, debe pasar por el Pleno de la Corporación, y ayer mismo el Ejecutivo confirmó, en la reunión de portavoces, su decisión de no llevarlo porque no cuenta con todos los informes. “Se dan cuenta ahora”, advierte Pío Millán, que le encuentra explicación: “Lo que sucede es que interesa vender anuncios de obras, a sabiendas de que no se van a ejecutar ni le interesa que se ejecuten, ya que su rédito político está en los anuncios de vender humo”.

Con los mismos argumentos explica el PP lo que sucedió con los presupuestos. “Presentaron en septiembre un documento que tenía vigencia hasta el 31 de diciembre, pero que no se podría ejecutar hasta mediados de noviembre. Sólo les interesaba para hacer anuncios en la prensa y atacar a la oposición para ocultar su fracaso”, subraya Pío Millán, y concluye que, con sus declaraciones, “Abalo considera que las decisiones de una comisión teledirigida por él tienen más validez que las del Pleno, que es el máximo órgano municipal”. “Es el ejemplo claro de lo que significa la palabra democracia para este señor. Los representantes del pueblo no significan nada para Abalo”, remacha.