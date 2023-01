El despecho Shakira-Piqué, un plus de publicidad gratis

La mediática historia de desamor y despecho entre Shakira y Piqué le está dando pingües beneficios económicos a sus actores y, de paso, a las marcas que aluden y los establecimentos que las venden. Aquí, en O Morrazo, también hay quien sabe sacarle provecho...

¡Qué obsesión de los políticos por salir los domingos!

Algún día habrá que poner en este rincón el listado de peticiones de políticos de todos los bandos para que les reservemos espacio en la edición del domingo, con el argumento de que se lee más en fin de semana y los mensajes calan mejor en el electorado afín y en el potencial. Y también la retahíla de quejas y protestas porque sus deseos no se vieron cumplidos, en beneficio ajeno. Verán que los argumentos de unos y otros para sentirse ofendidos no difieren y que todos, o casi todos, ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¡Y eso que de momento solo estamos en precampaña, incluso con algunos candidatos aún por concretar! Esperen a que avancen las semanas y tengan engrasado el garrote vil para intensificar la presión...