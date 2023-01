Las críticas del PP a las inversiones del Gobierno de Cangas para mejorar la piscina A Balea a cargo del Plan Concellos, aprobada en Xunta de Goberno extraordinaria le genera “incredulidad” a los mandatarios municipales, que le reprochan a los populares “estar más pendientes” de las veces que se reúne el Ejecutivo que de asistir a las comisiones de las que forman parte.

Al órgano de gobierno reunido el martes asistieron los tres concejales de ACE, lo que “demuestra la eficiencia de la convocatoria”, y el edil Mariano Abalo le recuerda que el PP no está gobernando, y por lo tanto no reciben tan convocatoria. Les recomienda que “asuman sus responsabilidades” desde la oposición y participen en las reuniones sectoriales que se convocan para decidir sobre asuntos de interés general, pero no lo hacen.

La inversión aprobada para poner a punto la piscina a cargo del Plan Concellos es de 280.526 euros, al considerarse la “mejor alternativa para hacer frente a una situación urgente”, de ahí la celeridad en tomar la decisión, como hace con otros asuntos, excepto cuando tienen competencias otras administraciones, que dilatan los plazos “con la complicidad del PP de Cangas” muchas veces. La estrategia “desesperada” de los populares, abundan, es la “frenar, boicotear y judicializar” la acción del Gobierno, como ya hicieron frente a la aprobación del presupuesto y la modificación de crédito.