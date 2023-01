Un joven de 28 años y vecino de Cangas tuvo que ser hospitalizado tras sufrir un accidente de tráfico a primera hora de la mañana de ayer. Perdió el control del vehículo que conducía, un Seat León, mientras circulaba por la calle Lajes do Pico, empotrándose contra una fuente que surte de agua al lavadero de bajada a Areamilla. Sufrió magulladuras por el impacto, aunque en apariencia de escasa gravedad, según señalan desde el operativo de emergencia trasladado a la zona para atender el siniestro.

Los hechos ocurrieron en torno a las ocho de la mañana. El 112 Galicia explica que un particular alertó a emergencias tras ver cómo un conductor impactaba contra las escaleras que dan acceso a la referida fuente. Además, indicó que la persona que viajaba en el interior del vehículo tenía dificultades para salir del habitáculo. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil Cangas, Policía Local, ambulancia del 061 y los Bombeiros do Morrazo, por si fuera necesaria la excarcelación del pasajero, aunque finalmente no fue necesaria y el conductor logró salir por su propio pie. Sin embargo, se negó a practicar la prueba de consumo de alcohol y drogas que pretendían realizarle los agentes, por lo que queda en situación de investigado por un posible delito contra la seguridad del tráfico informa la Policía Local. El coche siniestrado fue retirado pasado el mediodía por una grúa.

Denuncian a un joven que celebraba con porros su mayoría de edad

Celebraban con botellón y porros el 18 cumpleaños de uno de ellos y fueron delatados por el vecindario y denunciados por la Policía Local, que los sorprendió cuando intentaban deshacerse de dos pequeñas bolsas con varios gramos que contenían, supuestamente, hachís. Sucedió el viernes a media tarde en el entorno del edificio Xoia, junto al parque infantil de la calle Andalucía y San Xosé, donde seis jóvenes disfrutaban de la fiesta y fueron sorprendidos por una patrulla policial. Los agentes lograron identificar a cinco de ellos, entre los que se encontraba el que celebraba su cumpleaños y, según el parte policial, habría tirado las bolsas con droga. Otro logró huir del lugar. La denuncia se trasladó a la Subdelegación del Gobierno, y la sustancia, a Sanidad Exterior para su análisis.

Conductores ebrios

Además, la Policía de Cangas denunció durante la noche a cuatro morracenses por conducir ebrios y a otro por falsificación de documento, pues circulaba con una pegatina de la ITV de 2023, cuando el vehículo lleva sin pasar la revisión desde 2010.