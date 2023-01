“O BNG predica co exemplo: renóvase por dentro para lograr un cambio en Cangas”

O BNG de Cangas elixiuna o venres en asamblea para encabezar a candidatura que presentará ás eleccións municipais do 28 de maio, na que agardan recuperar a Alcaldía cun goberno de esquerdas que non exclúe a ninguén. Araceli Gestido, de 44 anos e veciña de Coiro, asume o reto coa experiencia de varios anos como concelleira en Moaña, “con moita ilusión e ganas de traballar por Cangas”.

–Din que e elección foi “por ampla maioría”. Había alternativas?

–Había algunha máis, pero somos unha organización democrática e decidiuse que sexa eu. Quedou claro que o cambio é necesario, as caras xa están moi vistas e hai unha desilusión xeral pola política, sobre todo en Cangas. Se queremos un cambio fóra temos que empezar por dentro, e nese cometido estamos traballando. Agora temos que demostrar que a decisión que se tomou era a correcta.

–Capacidade de traballo e de ilusionar, ter experiencia política, ser muller... Que xogou máis ao seu favor?

–Había máis homes que mulleres entre as opcións que se barallaban, e esa condición non foi determinante. Respecto da experiencia, estiven de concelleira en Moaña e sirve para aprender, ainda que non é o mesmo estar na oposición que no goberno, nin ir de número 5 que de cabeza de cartel. Sei donde me meto, dos sabores e sinsabores que conleva, e dou consentimento informado.

–Que características ou virtudes destaca de si mesma?

–Meu pai di que teño forza de arrastre, que transmito moita enerxía, que teño bo humor... Gústame moito facer equipo, limar asperezas cando hai desacordos. Hai que naturalizar as diferenzas como virtude democrática. É unha filosofía de vida, aplicable tamén á política. Oimportante é respetar, chegar a acordos, conciliar e colaborar.

–Fala sabedora de que será moi difícil gobernar Cangas por maioría.

–Os pactos van ser necesarios, seguramente. Xa pasa en Moaña, en Bueu e noutros lugares, e faise ben. A maioría social de Cangas é de esquerdas e hai que saber lidiar con esa realidade. Temos que apostar polo entendemento, traballar o gobernar no que nos une, porque hai moitas cousas en común. Precisamos persoas conciliadoras. Cangas ten que recuperar o esplendor perdido, que moita xente bota en falta e agarda que deamos exemplo.

–Plantexouse facer unha candidatura de integración en torno a esa filosofía?

–Estou recén chegada e non coñezo aínda esas particularidades.

–Que opinión ten do Goberno de Cangas?

–Non hai máis que velo, porque o ve calquera... Pero auga pasada non move muíño e hai que ver cara adiante. Hai que rematar co minifundio político que foi Cangas estes anos e aglutinar en torno ao BNG. Fomos responsables desde a oposición, con lealdade cara á veciñanza a pesares de non formar parte deste goberno. Non boicoteamos nin puxemos paus nas rodas.

–A renovación da lista será total ou algunhas persoas repetirán? Como van os preparativos?

–A liña de traballo é de renovación, pero non descartamos nada. Temos encauzado un equipo forte e preparado, que me gusta, pero sen postos outorgados. Xente válida e boas expectativas de que a xente volva a poñer a confianza en nós.

–Confían nunha comarca gobernada polo BNG?

–Temos experiencia e forza para facelo. Exemplos de diálogo e de boa xestión en Moaña e Bueu, que é unha das nosas fortalezas. Debemos fomentar a idea de comarca, O Morrazo, e aunar e promover ese empuxe. Coas tres alcaldías, esa política sería máis posible.

–Que opinión lle merecen os seus rivais políticos á Alcaldía?

–Os rivais non me inquietan. Son persoas que pensan distinto ca min e teñen dereito a pensar distinto. Son rivais, non enemigos, e quero trasladar a Cangas unha política de cordialidade que ás veces se bota en falta.

–Cales serán as prioridades se chega a gobernar?

–Escoitar á xente a darlle respostas. Para cada un o seu é importante, e non se pode deixar a ninguén de lado na política local. Gústame gobernar con sentido practico, máis alá do ideolóxico. Cun equipo que inspire confianza, seguridade e capacidade de acción. Hai que ser cribles, motivadores e realistas para facer posible un goberno do BNG. Iso decidiráo a cidadanía cando vaia votar.