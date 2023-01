La dirección del PP sondea a la militancia sobre Carro, que solo acepta liderar la lista

La elección de candidato por parte del Partido Popular de Moaña está siendo la historia más intrigante del municipio de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. El relato dio un vuelco al salir a la palestra el nombre de Javier Carro, líder de la agrupación independiente XM y que fue propuesto como posible cabeza de lista del PP. Carro empezó a ser sondeado por el principal partido de la oposición en Moaña en la pasada primavera, aunque no fructificaron aquellos acercamientos. A finales de año volvieron a contactar con él. Ayer, después de que FARO publicase su nombre en la terna de aspirantes a alcaldables por el PP, Carro explicó que “la decisión es del PP, son ellos los que tienen que llamarme si toman una decisión en firme en ese sentido. De momento no hay nada cerrado”.

El portavoz de XM asegura que de una forma u otra seguirá en política y que mientras el PP dilucida quién lidera su formación “sigo trabajando en una lista para XM, por si vuelve a presentarse esta agrupación”. Reconoce, Javier Carro, que solo aceptaría integrarse a las filas populares “si es para liderar la candidatura”, por lo que parece muy difícil que se integre en una lista con otro cabeza de cartel, aunque fuese en puestos de salida.

La dirección provincial del partido solicitó a la ejecutiva local que le presentasen dos nombres de aspirantes a la Alcaldía, después de que el año comenzase con hasta cinco pretendientes, lo que llevó a una votación secreta.

Javier Carro es uno de los aspirantes mientras que desde el partido no desvelan el nombre del otro, que salió de entre los principales nombres que sonaron en los últimos meses: María José Acuña, el concejal José Antonio Sebastián, el exedil Antonio Sánchez Carneiro y el miembro de la junta local José Ángel Pérez.

Desde las altas esferas del partido emplearán los próximos días en sondear a la ejecutiva local, al grupo municipal y a la militancia más implicada de Moaña sobre los dos últimos aspirantes, decidiendo entonces, con el mayor consenso posible, quién será el alcaldable que encabece los carteles electorales de esta primavera con el objetivo de volver a ser la fuerza más votada de Moaña. Y es que en los comicios de 2019 se impuso el BNG, como opción preferida por parte de los moañeses.

Con su formación independiente, Carro superó el 10% de los votos en 2019

Javier Carro, que es empresario mejillonero, irrumpió en la política local en el año 2015, con la lista de Coalición Independiente por Moaña (XM), formación que creó y lideró.

Entró en la corporación con un acta de concejal y el 6,5% de los votos en los comicios del 2015. En el 2019 repitió también con su acta aunque el porcentaje de electorado que apostó por XM subió hasta casi el 10,2%.

En ninguna de las dos ocasiones el voto de Carro fue relevante para formar gobierno pues las izquierdas representadas por BNG y PSOE sumaron con holgura para conformar sendos gobiernos bipartitos.

Figuras relevantes del PP moañés entienden, desde entonces, que la lista de XM le resta votos sobre todo a su opción política, lo que les impulsó a entablar negociaciones con Carro a través de diversos intermediarios para tratar de integrarlo en sus filas.

La cantidad de nombres que fueron saliendo como posibles aspirantes a la Alcaldía por el PP de Moaña se explica por la dificultad de renovar una formación que hace poco más de un año vio cómo José Fervenza, que lideró el partido en Moaña desde 2005 y llegó a ser alcalde, abandonaba la política activa.

“Yo estoy a la espera; no entro a valorar los plazos de otros grupos”

Javier Carro no tuvo reparos ayer en reconocer que el paso oficial lo debe dar el PP. “Yo estoy a la espera. Será decisión de ellos porque no entro a valorar los plazos que manejan otros grupos. De momento no hay nada oficial”. Desde la ejecutiva provincial señalan que la decisión final podría demorarse al menos una semana más. “Hasta que se manifieste el PP de forma oficial todo son conjeturas”, añade el todavía portavoz municipal de XM. “Yo no tengo la actividad paralizada y sigo trabajando en la candidatura de XM mientras tanto. No voy a estar con los brazos parados”, añade. “Yo estoy volcado con mi proyecto en estos momentos. El PP es un partido grande y debe decidir sus tiempos”, apunta. En marzo se dieron los primeros contactos. En verano Javier Carro ni siquiera tenía decidido si seguiría o no en la batalla política. Durante estos cuatro años se mostró muy crítico con la gestión realizada por el bipartito de izquierdas BNG-PSOE.