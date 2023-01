Susto en Cangas nada más amanecer. Un joven de 28, y vecino de la localidad, ha perdido el control de su vehículo mientras circulaba por la calle Lages do Pico, a la altura del número 16, empotrándose contra una fuente.

Según informan la Policía Local de Cangas, los hechos ocurrieron en torno a las 07:00 horas de la mañana. El 112 Galicia explica que un particular alertó a emergencias tras ver como un conductor impactaba contra las escaleras que dan acceso a una fuente. Además, indicaba que la persona que viajaba en el interior del vehículo tenía dificultades para salir. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron distintos equipos de emergencias, como el Grupo Municipal de Emerxencias-Protección Civil Cangas o los Bomberos do Morrazo, por si fuera necesaria la excarcelación del pasajero, acción que finalmente no fue necesaria.

El conductor logró salir por su propio pie del coche siniestrado pero se negó en a practicar una prueba de alcohol y drogas, por lo que ha sido detenido, informa la Policía Local.