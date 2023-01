El Entroido de Bueu recupera sus desfiles y regresa con un macrofestival de comparsas

El Entroido de Bueu regresa este año a la plena normalidad para pasar página al COVID y a sus restricciones. Volverá el Enterriño da Sardiña, el multitudinario desfile del Paxaro do Mal Agoiro y el festival de comparsas del Bueu Atlético de balonmano. Ésta será una de las grandes novedades de este año: no será un festival, sino un macrofestival que se desarrollará en el pabellón municipal de deportes. De esta manera el Concello y el club deportivo quieren celebrar a lo grande las 40 ediciones de uno de los emblemas del carnaval bueués.

Esta misma semana la concejala de Promoción Económica, Silvia Carballo, mantuvo una reunión con las comparsas y colectivos que organizan actividades en el Entroido de Bueu. La apuesta de todas las partes está clara: volver a disfrutar de la alegría del carnaval. De esta manera se volverán a organizar talleres infantiles en la carpa de la Praza Massó, donde se confeccionará la figura del Páxaro do Mal Agoiro; el Enterriño da Sardiña retorna después de dos años de ausencia, al igual que el Paxaro do Mal Agoiro. El año pasado hubo un pasacalles, con menos aglomeraciones y que concluyó con la quema de esta popular figura. Con los desfiles regresarán también la convocatoria de premios para reconocer a las comparsas y grupos más originales.

La programación completa se presentará en los próximos días y desde el Concello apuntan que tienen una reunión pendiente con las Anpas y los colectivos que participan en el desfile infantil del Enterriño da Sardiña, que se celebra el miércoles de ceniza.

Una de las citas ineludibles del Entroido de Bueu es el festival de comparsas del Bueu Atlético, que año tras año agota sus entradas. En 2021 y 2022 no se pudo celebrar, por lo que en 2023 alcanzará su cuadragésima edición. Será especial porque para festejar sus 40 años el Concello y el club de balonmano han decidido trasladarlo al pabellón de deportes, con un montaje especial para la ocasión y con un aforo más amplio que el Centro Social do Mar. Este cambio no afectará a la fecha de la Casa do Pobo de Beluso, donde se celebrará igualmente una actuación con las comparsas.