“Cartas de amor: 15 artistas contra a violencia de xénero”

Es el título de la exposición que puede disfrutarse hasta el día 29 en la entrada del Centro Social do Mar, en Bueu. Está organizada por la Secretaría Xeral de Igualdade de la Xunta y aboga por actitudes que primen el respeto a la pareja.

Adiós a la Navidad y bienvenida al Entroido

Aún el turrón de Navidad nos está haciendo la digestión y ya sale por el horizonte un nuevo Entroido, con sus disfraces y ganas de pasarlo bien. Los colectivos del gremio ya llevan semanas calentando motores para la celebración más divertida del año, y las próximas semanas serán para concretar las coplillas, negociar su publicación y dar las últimas puntadas a los trajes de la nueva temporada, que viene con más ganas de fiesta que nunca. La actualidad social, la inflación, que dispara los precios, las tensiones entre Shakira y Piqué y, por supuesto, la recta final hacia las elecciones municipales, con muchas caras nuevas en los carteles, estarán, a buen seguro, en los repertorios de comparsas y murgas.

Toque de corneta en las plazas de abastos

Me cuentan que ayer hubo movimiento de tropas en la plaza de abastos de Cangas y que algunos comerciantes fueron sorprendidos con mercancía de estraperlo, que no está sometida al control oficial ni paga impuestos o tasas. En medio del revuelo, hubo quien aún tuvo tiempo de escaquear, pero me cuenta un pajarito que no ha sido la primera ni será la última, y que para servir al público hay que dar la talla (legal).