Medio Ambiente licita por 128.000 euros la recogida y transporte de basura desde Ons

La Consellería de Medio Ambiente licita por casi 128.000 euros y por un periodo de dos años el servicio de recogida, transporte y transferencia de basura desde la isla de Ons, en el Parque Nacional Illas Atlánticas. Estos residuos no entran dentro de circuito de tratamiento de la Mancomunidade do Morrazo y desde el departamento autonómico argumentan que no cuentan con los medios propios necesarios para poder prestar el servicio. Actualmente este contrato está adjudicado a la empresa Urbaser, que a su vez contrata a los barcos de la naviera Nabia para trasladar los contenedores desde Ons hasta Bueu.

Este nuevo contrato bienal incorpora un aumento en los costes, que pasan de los 109.452 euros del periodo 2021/22 a los casi 128.000 euros para el bienio 2023/24. El pliego de licitación incluye una estimación de la producción anual de residuos en la isla, que forma parte del Concello de Bueu. Los datos correspondientes al recién finalizado año 2022 apuntan que se trasladaron casi 100.000 kilos de residuos, la mayoría desde junio hasta mediados de septiembre. La isla cuenta con 117 edificaciones, entre las que destacan 12 viviendas para la pernocta del personal y guías del Parque Nacional Illas Atlánticas y 92 de concesionarios. El archipiélago cuenta además con unos aseos públicos y una zona habilitada como punto limpio, en la que se depositan residuos voluminosos como aparatos eléctricos o escombros. En la memoria del contrato se apunta que Ons recibe anualmente alrededor de 136.000 visitantes –fueron 144.000 en 2021 y 137.300 en 2022–, a lo que hay que sumar que hay censadas casi 100 personas (aunque no viven todo el año) y el personal del parque nacional, que fluctúa entre 30 y 50 personas al mes. Los meses en los que se generan más residuos son julio y agosto (26.450 y 35.980 kilos respectivamente en 2022). La prestación del servicio tiene un marcado carácter estacional: desde el 17 de mayo al 15 de septiembre tanto en 2023 como en 2024 y otros 10 días correspondientes a la Semana Santa. La empresa que resulte adjudicataria deberá encargarse de la recogida de los residuos urbanos de forma selectiva: fracción resto, papel y cartón, envases y vidrio; recogida de los residuos voluminosos; el embarque y transporte al continente; la limpieza de la zona de provisión, punto limpio, la arqueta de desbaste y los contenedores; y la limpieza viaria de la red de caminos. El pliego técnico de condiciones recoge que los residuos voluminosos serán trasladados en barco al continente y se establece como punto de desembarque el puerto de Aldán, en el Concello de Cangas. No obstante, desde el Parque Nacional Illas Atlánticas precisan que el traslado será al puerto de Bueu, tal como se viene haciendo desde años a raíz de unas críticas desde la Cofradía de Aldán. “Es más cómodo, es un trayecto más corto y con menos costes económicos”, precisaban ayer desde la dirección del espacio protegido. Durante los meses de verano este transporte se realiza tres veces a la semana: los contenedores se embarcan en un barco de mercancías de Nabia a las 8.00 horas; llegan a Bueu, donde se descargan por operarios de la empresa contratista; y se vuelven a trasladar a la isla. La Consellería de Medio Ambiente y el Parque Nacional Illas Atlánticas descartan una licitación del contrato por lotes, en función de las dos prestaciones más importantes: la recogida de residuos en la isla y su transporte a Bueu. Argumentan que esta separación podría “dificultar la correcta ejecución del contrato y de adjudicarse a dos contratistas diferentes podría derivar en descoordinación y prestación ineficiente”. Recogida selectiva, de puerta a puerta y en las primeras horas de la mañana Las cláusulas establecen que la recogida de los residuos urbanos deberá realizarla el personal de la empresa que resulte adjudicataria. Deber ser una recogida selectiva, de puerta a puerta y diariamente, en las primeras horas de la mañana. La frecuencia de traslado desde Ons hasta Bueu también aparece regulada: un mínimo de dos veces durante la Semana Santa, cuatro viajes en el mes de junio; 22 trayectos durante el periodo entre julio y agosto; y 8 en septiembre. Entre las obligaciones de la empresa contratista está la de limpiar y desinfectar los contenedores con una frecuencia mínima de un mes. El objetivo es que permanezcan “pulcros, sin incrustaciones, ni pintadas, ni lixiviados y que los contenedores no emitan malos olores”. La actual contratista es la empresa Urbaser, que también presta este servicio en la comarca de O Morrazo a través de la Mancomunidadade. En la última licitación fue la única aspirante al contrato, con una oferta que se ajustó al tipo de licitación (99.502 euros, más 9.950 euros del IVA). En esta ocasión el tipo de licitación se eleva hasta los 116.216 euros (a los que hay que unir 11.621 euros de IVA) y se espera que haya más aspirantes interesadas en el contrato. Las fuentes consultadas explican que al menos dos empresas estarían valorando presentar sus ofertas.