Los últimos temporales dejaron el tendido telefónico de la parroquia de San Martiño, en Moaña, convertido en una maraña de cables, unos enredados con otros, y algún que otro poste tumbado, a punto de caer. Desde entonces, algunos de los vecinos no tienen acceso a internet y están sufriendo un auténtico calvario para poder recuperar el servicio en sus casas.

Aseguran que están desesperados y que nadie les aporta solución. Uno de los afectados señala que llamó a su compañía y que ésta llegó a desplazar un operario, pero el técnico, al ver la situación del cableado les aseguró que hasta que no se cambiara el poste, él no podía hacer nada porque se encuentra en situación de peligro.

El problema, añade este afectado, es que la concesión del tendido telefónico es de Movistar y que, pese a la insistencia de ellos, no han logrado que la empresa les haga caso para que ponga arreglo a esta situación.

“La situación del cableado es un caos”, insiste este vecino, que lamenta que desde Movistar “no nos hagan caso”.

El acceso a internet se ha convertido en los hogares en un servicio casi indispensable, primero por el teletrabajo, cada vez más implantado desde la pandemia; y también por el uso de los teléfonos móviles. Hay un vecino que asegura que se ha quedado sin poder hacer uso del WhatsApp y que le está afectando a sus trabajos de investigación y en su relación del día a día.

No entiende que una empresa como Movistar les deje abandonados de esta manera, si es por sobrecarga de trabajo debido a los temporales, deben de decirlo y actuar con la seriedad que se les exige porque unos usuarios no pueden estar más de 10 días sin el servicio de acceso a internet. Lo que les enfada es precisamente esa falta de seriedad, al no encontrar una respuesta por parte de la compañía.

Este vecino no pueden precisar cuántas personas podrían estar afectadas por esta situación, pero viendo a alrededor del barrio de O Cruceiro y en el vial de Rubido de la Gándara, el paisaje del cableado es tremendo y hay algunos que casi llegan al suelo.