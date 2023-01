La Valedora requiere por segunda vez al Concello de Cangas para que entregue documentación

La Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, requiere por segunda vez al Concello de Cangas para que facilite documentación relacionada con la queja formulada por el PSOE de Cangas. La Valedora do Pobo se dirige al representante socialista Eugenio González para comunicarle que “en relación con la queja que usted presentó en esta institución, dado que el Concello aún no remitió el informe demandado, con la fecha de hoy lo requerimos nuevamente, recordando expresamente que tal envío resulta una obligación legal (artículo 22. de la Ley da Valedora do Pobo. Nos pondremos en contacto con usted una vez que el Concello nos remita la referida información, dándole cuenta de nuestra actuación y, de ser posible, l solución de su problema”.

En el mes de mayo del año pasado, el portavoz socialista Eugenio González, preguntó a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, cuántas bandera azules había solicitado el gobierno y cuantos socorristas se iban a contratar y en que mes se va a hacerlo. Fue en el mes de octubre cuando la Valedora do Pobo comunicó el acuse de recibo y en noviembre cuando la queja socialista fue admitida a trámite. Se comunicaba que se incoaban las actuaciones oportunas ante el Concello de Cangas y, en concreto, se otorgaban 15 días de plazo al Concello para que facilitara la información sobre los problemas que motivan la queja. Pasó de largo dicho plazo y el Concello no facilitó a la Valedora do Pobo la información solicitada, a pesar de que está obligado a ello. La pregunta socialista a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, guardaba relación también con el cese de dos concejales socialistas en 2021, el propio Eugenio González y Pilar Nogueira. La alcaldesa los responsabilizó de los daños en las dunas de Rodeira al explanar la zona para realizar una competición de balonmano playa. Al no aparecer Rodeira al año siguiente (2022) como playa con Bandera Azul, los socialistas querían saber si el gobierno la había incluido en la solicitud y se había denegado o, simplemente, el gobierno no había puesto en la relación de playas que quería que fuesen Bandera Azul a la playa de Rodeira, para así enfatizar más en el daño y transmitir la idea de que los concejales del PSOE habían sido cesados del gobierno de forma merecida. El retraso en contestar ahora por parte del gobierno local no hace más que arrojar sospechas de que fue una maniobra, como mantiene el PSOE, para justificar el cese de los ediles socialistas.