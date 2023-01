No se puede predicar transparencia y después celebrar juntas extraordinarias que no se comunican, ni tampoco se puede soportar el bochorno de que la Valedora do Pobo requiera de nuevo al Concello para que aporte la documentación solicitada. Se olvidan las formas, en una acrobacia política de quienes intentan sobrevivir en un gobierno de minoría. Y nadie les puede reprochar ese intento, pero sí las maneras de resistir. No todo vale. Caer en los defectos de los demás no sirve para convencer a nadie, ni tampoco creemos que con ello se vaya a vencer. Hay que resistir con las propias convicciones, caer con ellas si hace falta. Todo esto no sirve en absoluto para pedir confianza, para hablar de consenso, para hacer llamamientos de ningún tipo. La trasparencia debe ser el canal