Los propietarios de una perra, de nombre “Perla”, han iniciado una campaña para intentar localizar al animal que se perdió en la zona del camping de Tirán, tras asustarse en los fuegos de Fin de Año. La perra es de raza mestiza de pastor alemán, tricolor y tiene 10 años. Llevaba dos collares, uno negro y otro gris además de chip.

La imagen de “Perla” se ha difundido por diferentes grupos de amantes de los animales y a través de las redes sociales, incluso la Protectora do Morrazo ha publicado la fotografía el pasado 3 de enero,pero no hay rastro del animal en una situación que les resulta extraña porque su tamaño no es pequeño. Dicen que había más desaparecidos y que fueron localizados y facilitan el teléfono 600 266651 para que se llame si alguien la ha visto.