Los vecinos acuerdan manifestarse el día 25 ante el Parlamento para reclamar las urgencias

Moaña no solo seguirá adelante con las concentraciones de todos los domingos ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias, la cobertura de todas las plazas médicas y el refuerzo de las ambulancias, si no que llevará su reivindicación ante el Parlamento gallego, en Santiago. La Mesa Local da Sanidade, que preside la alcaldesa nacionalista, Leticia Santos, y que se reunió ayer en el Concello, acordó solicitar autorización para celebrar una manifestación el próximo día 25, miércoles. De no concederles autorización para este mes de enero, trasladarían la manifestación a Vigo para concentrarse una vez más delante del edificio administrativo de la Xunta.

La Mesa, que está integrada por la Plataforma Local da Sanidade, asociaciones de vecinos y grupos políticos, valoró de forma positiva la respuesta de los vecinos durante las pasadas Fiestas de Navidad a las concentraciones llevadas a cabo, gracias a las cuales llegaron a las 57 semanas consecutivas de concentraciones, que se cumplieron este primer domingo del año, desde que las iniciaran el 12 de diciembre de 2021. Por otra parte, la Mesa preparó también la manifestación convocada por SOS Sanidade Pública para el día 12 de febrero en Santiago de Compostela. Hay que recordar que Moaña sigue sin urgencias en su Punto de Atención Continuada (PAC) desde 2020 cuando, debido a la pandemia y por falta de espacio para el doble circuito de personas, fueron trasladadas a Cangas, en donde sigue un PAC de tres equipos (2 de Cangas y e1 de Moaña). Pese a que en verano, el gerente del Área Sanitaria de Vigo, Javier Puente, se había comprometido a realizar obras de acondicionamiento en la Casa do Mar para el regreso de las urgencias, con posterioridad y tras recibir la posición de los profesionales de que era mejor seguir con un PAC de tres equipos, comunicó que el traslado de las urgencias estaba condicionado a que se cubrieran todas las vacantes médicas, consciente de la dificultad de mantener un PAC de un solo equipo con tantas bajas. Apoyaba seguir con las urgencias en Cangas, alegando que está a solo 8 minutos de Moaña y que con tres equipos se garantizaba mejor que el PAC nunca se quedara sin médico, por si alguno tenía que salir también a cubrir una emergencia en la calle o a domicilio. Ahora con la última cobertura de las dos plazas médicas que estaban vacantes en el turno de tarde, se abre la posibilidad de que las urgencias puedan volver. La fórmula que había planteado el gerente era un PAC de lunes a viernes,de 08.00 a 22:00, sin noches ni fines de semana, que seguirían en Cangas. Asignadas las dos vacantes de Moaña y una de Cangas El argumento de la Gerencia Sanitaria de Vigo de que mientras no estén cubiertas todas las vacantes médicas, las urgencias no podrían regresar a la Casa do Mar de Moaña, podría no existir ya. En el segundo llamamiento del Sergas para cubrir plazas vacantes, fueron elegidas las dos pendientes del turno de tarde de Moaña, que serán dadas en propiedad gracias a esa convocatoria extraordinaria del Sergas que obliga a dos guardias al mes. En las dos plazas de Moaña, se contemplan esas guardias repartidas entre Cangas, Moaña y Redondela. En este segundo llamamiento también se aisgnó la vacante que había de tarde en Cangas, si bien se ha hecho con una médica que estaba en comisión de servicios cubriendo otra plaza en el centro, por lo que pasará a estar vacante. En este sentido, se viste un santo para desvestir a otro. En el centro de salud de Aldán están las tres plazas médicas cubiertas tras la vacante por la jubilación del doctor Freijomil. Nuevo colapso en Montecelo y con dos bajas en Bueu Las Urgencias del Hospital Montecelo en Pontevedra, al que acuden los vecinos e Bueu, vivieron ayer una nueva jornada de colapso. La falta de médicos en los Puntos de Atención Continuada (PAC) y la elevada afluencia de pacientes, fruto sobre todo del aumento de los procesos catarrales propios de la época del año, están provocando que el personal médico esté desbordado en el área sanitaria de Pontevedra-O_Salnés desde el pasado fin de semana. En el Centro de salud de Bueu, no hubo médico de guardia en el PAC el pasado fin de semana y esto redunda en las urgencias diferidas. En el centro de salud siguen con una plaza pendiente de Medicina de Familia por cubrir de una compañera que está de baja maternal. Esto significa que a diario los restantes tienen que cubrir este puesto de Familia, a lo que hay que añadir que la pediatra que queda, está trabajando por las dos compañeras, además de que cuando hace guardias en el hospital y cuando tiene este turno, libra al día siguiente, por lo que son los restantes médicos los que cubren su ausencia. Por contra tienen una nutricionista dos días a la semana y un administrativo a mayores para informar de la APP del Sergas, un día a la semana, que consideran que es innecesario. La nutricionista no vio a ningún paciente todavía y el administrativo está en el hall, casi como un poste, porque en este municipio rural, el interés de la población por las nuevas tecnologías es limitado. Respecto a Monteecelo, las esperas para algunos pacientes han llegado a ser de hasta 12 horas para ser atendidos, algo que sucede sobre todo porque al no haber médicos en los PAC, los enfermos son derivados a otros hospitales, concentrándose la mayoría en Montecelo. Las afecciones respiratorias son las dolencias más frecuentes actualmente y que están provocando que la ocupación de camas esté siendo casi total. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, volvió a cuestionar ayer el uso de palabras como “colapso” o “saturación” para referirse al funcionamiento de los servicios de Urgencias del sistema público de salud en Galicia. De hecho, afirmó que “cualquier gallego que acuda al servicio de urgencias, puede tener la tranquilidad de que, si tiene algo urgente, va a ser atendido de inmediato”. “Cuando un paciente llega a un servicio de Urgencias pasa por triaje en menos de diez minutos. Se establece si la patología es urgente. Si es urgente se atiende en los tiempos marcados. Aquella que no es urgente es la que espera”, aclaró García Comesaña. En cuanto a la situación actual, recordó que el Sergas tiene activado “un plan de contingencia que fue presentado” hace semanas, precisamente para hacer frente a la incidencia de tres virus: la gripe, el coronavirus y el VRS. “Afortunadamente, vemos que los valores de los tres virus van bajando. Pueden subir en cualquier momento. Las interacciones propias de la Navidad suelen producir un incremento, pero afortunadamente, a día de hoy, no lo estamos viendo en las Urgencias”, precisó. Aseguró que el Sergas dispone para responder a esas situaciones de un servicio de Urgencias “bien dimensionado” y avanzó que mantendrá una reunión con representantes de la Delegación de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en Galicia, que a finales de diciembre dirigía una carta al presidente de la Xunta solicitando una reunión para “revertir la lamentable situación” de la sanidad en Galicia.