El gobierno celebra una junta extraordinaria para incluir la reforma de la piscina en el Plan Concellos

A última hora de la mañana del martes y con “total oscurantismo,”, según señala la oposición, la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, convocó una junta de gobierno extraordinaria, de la que los concejales que no son del ejecutivo local no se enteraron hasta el día siguiente. La mencionada sesión se celebró a las 14.15 horas y, curiosamente, a las 14.21 horas se realizó la convocatoria, según indica la oposición municipal. Y esta urgencia en la celebración se debió a la que el gobierno quería aprobar la propuesta de la Alcaldía de solicitud de subvención dentro de la Línea I del Plan Concellos 2022/2023 con destino a la ejecución del proyecto de reforma y acondicionamiento de la piscina municipal de A Balea. Un hecho que no deja de ser sorprendente, ya que el día anterior, en la junta de gobierno ordinaria del lunes, se había aprobado el proyecto que alcazaba un presupuesto de 280.526 euros. El lunes, el primer teniente de alcalde de Cangas y hombre fuerte de ACE, coalición electoral que lo sostenta, Mariano Abalo, aseguró que el gobierno local aún no tenía claro si esta obra iba a ser financiada por el Plan Concellos o con dinero del presupuesto prorrogado de 2020. Solo un día tardó el gobierno en decidirse. Ni el martes ni ayer, ningún miembro del mismo informó a la opinión pública de la celebración de la mencionada junta extraordinaria. El silencio fue absoluto tanto por parte de la alcaldesa Victoria Portas como del primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Mariano Abalo. También se hacía mención a que la junta extraordinaria de gobierno se celebró sin la presencia de la secretaria municipal, por lo que tuvo que ejercer un funcionario de secretario accidental.

El grupo municipal del PP, a través de su portavoz, José Enrique Sotelo, criticó el hecho de que se convoque para el viernes a la comisión de seguimiento de la piscina y el lunes se aprobara el proyecto de reforma en una junta que no tiene las competencias para aprobar este tipo de proyectos. En este sentido, el PP recuerda que todavía no está claro que la junta de gobierno pueda aprobar los proyectos del Plan Concellos, de hecho, ese asunto se encuentra ahora mismo en el despacho de la Valedora do Pobo. José Enrique Sotelo afirma que la actitud mostrada por el gobierno en la reforma de la piscina demuestra que no hay verdadera voluntad política de negociar con la oposición municipal nada y ya anuncia que será difícil ver a algún representante del PP en la comisión de seguimiento de la piscina, ya que tanto la alcaldesa Victoria Portas como Mariano Abalo demostraron que es solo una pose cuando hablan de participación de la oposición. También anunció que el asunto de qué órgano tiene competencias para aprobar los proyectos del Plan Concellos acabará en los tribunales de justicia. “ A nosotros no nos toman el pelo”, manifiesta José Enrique Sotelo. El malestar en la oposición municipal, por el hecho de que el ejecutivo mantuviera en secreto a la celebración de la junta de gobierno extraordinaria, era absoluto. El PSOE anunció ya ayer su escaso interés en el estudio realizado por la Universidad de Santiago de Compostela sobre la futura gestión de la piscina municipal, así es probable que no acuda a la comisión de seguimiento convocada para mañana. El PP lo tiene totalmente descartado. Además, ninguno de estos dos partidos son partidarios de una gestión directa a través de una empresa pública de la piscina municipal de Cangas. No están dispuestos a incrementar los salarios que dependen del Concello. El gobierno local puede encontrarse con una comisión especial vacía del ánimo con el que se conformó, que era buscar el consenso entre las fuerzas para rescatar la piscina municipal de la situación en la que se encuentra ahora. El presupuesto prorrogado ata las manos de los ediles de ACE El edil de Facenda de Cangas, Mariano Abalo, había asegurado, poco después de celebración de la junta de gobierno del lunes, que las arcas municipales disponían de dinero para afrontar la reforma de la piscina, que era algo que se había consultado con Intervención y se recordó que la oposición había bloqueado una modificación de crédito que incluía 770.000 euros para mejoras en las instalaciones deportivas. Es decir, el gobierno local dispone de dinero pero el presupuesto prorrogado le impide tener acceso a él, porque la oposición está dispuesta a rechazar una tras otra las modificaciones presupuestarias que se propongan desde el ejecutivo, que cuenta con tan solo tres concejales de 21 que tiene el pleno de la corporación municipal de Cangas.Volver a utilizar la junta de gobierno para aprobar un proyecto que se incluye en el Plan Concellos es considerado por el PP como una muestra de querer demostrar que pueden hacerlo una segunda vez y no pasar nada. También sin informe de secretaría.