Otro deporte más en O Gatañal

¿Quién puede decir que el vaciado de los deshumidificadores en el pabellón de O Gatañal no es un deporte más? Que se lo digan a esta trabajadora municipal de Cangas que carreta cubos y cubos de agua de la humedad que se acumula por tanta lluvia caída.

Habemus candidato del PP en Moaña

Habrá que esperar a que haya fumata blanca en la casa popular de Moaña para saber, por fin, que ya hay candidato para las próximas elecciones municipales. Por el momento sólo hay reuniones de los “cardenales” y bajo secreto de sumario, nadie habla, sólo echan humo. Pero no logran ponerse de acuerdo en que sea blanco con el cabeza de lista, tanto es así que ya desde la más alta cúpula dicen que el cabeza de lista no es lo importa, sino toda la lista.¿Y quién se lo cree? Nadie. Hasta el punto que sigue sonando el nombre de Javier Carro para fomar parte de esa lista. No hay quien descarta tampoco el de Ezequiel Fernández que, por cierto ayer, conversaba con un “alto” cargo del PSOE en Cangas.

¿Y qué dice Carro en el "Procés" de Moaña?

El concejal independiente de XM en Moaña, Javier Carro, quiere estar más independiente posible en esta historia de elección del candidato. Extiende a los cuatro vientos que no va a entrar a debatir nada de otro partido y que está centrado en su proyecto. Se verá si su proyecto es seguir con XM y afrontar unas nuevas elecciones o hacerlo de apoyo en otra candidatura.