El BNG ya tiene nueva candidata para Cangas y la dará a conocer en la asamblea de hoy

El BNG ya tiene candidata para encabezar la lista a las elecciones municipales que se celebran en mayo. Tiene incluso definida parte de la candidatura. Todo ello se debatirá, votará y se dará a conocer en el transcurso de la asamblea que celebran los nacionalistas. Al final, Mercedes Giráldez, la actual portavoz del Bloque en la corporación municipal, se salió con la suya y no se presentará a la reelección, incluso es duda de que acuda a la asamblea, no porque haya enfrentamientos con la que será la nueva sucesora, sino por motivos personales. Pero será otra mujer quien lo haga, de la que no se desvela su nombre todavía. Sí que se pudo saber que es intención que de la asamblea salgan también los nombres de varios miembros de la candidatura. El sector que en el nacionalista pedía prisa para elegir el candidato en Cangas parece haber vencido y convencido al otro que iba con menos prisa.

Hay que recordar que fracasó un movimiento que pretendía que la actual alcaldesa Victoria Portas y Mariano Abalo se incorporaran a las listas del Bloque y que fuese la actual regidora la que encabezara la candidatura. El despropósito propuesto quedó abortado por la agrupación en Cangas, a pesar de que vino a defenderlo Alexandra Fernández, que guarda buena relación con Mariano Abalo de su época de En Marea. La mayoría de afiliados rechazó la posibilidad que de haber salido adelante chirriaría. Mercedes Giráldez confesaba esta misma semana que se habían mantenido contactos con numerosas personas, pero que no se había logrado convencer a nadie. Pues fue hacerlo público y apareció una candidata y parte de una candidatura. O se quería mantener en secreto hasta hoy o quien lo desconocía era Mercedes Giráldez, que manifestó que se presentaría si nadie querría hacerlo. Mercedes Giráldez llegó a la corporación municipal de la mano de Clara Millán (2007-2011), en su etapa de alcaldesa. Después de un gobierno protagonizado por el conflicto de Massó, Mercedes Giráldez fue la única de los que habían ido con Clara Millán que se quedó con concejala. Tras cuatro años en la oposición municipal, regresó al gobierno al obtener el BNG cuatro concejales y gobernar el coalición con ACE y con Asambleia Pola Unidade. Volvió pasar por las urnas en 2019 y sacó un concejal menos, lo que provocó cierta frustración.