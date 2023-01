El PSOE rechaza el informe para gestionar la piscina de Cangas través de una empresa pública

La candidata del PSOE a la alcaldía de Cangas, Iria Malvido, inicia su andadura en la precampaña con declaraciones sobre la piscina municipal A Balea. Por un lado está a favor de las obras que fueron aprobados el lunes en junta de gobierno, también considera que el PP es responsable de los déficit de esta infraestructura deportiva y, por otro, rechaza el informe realizado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) sobre el mejor sistema para gestionar la piscina y en el que recomendaba la gestión directa a través de una empresa pública.

Iria Malvido señala que los datos que maneja el Concello, derivados del informes, no pueden ser compartidos por los socialistas, pues se basan en cifras totalmente desactualizadas a efectos de este año. Indica también la candidata que el informe carece de muchas determinaciones relevantes a la hora de dar una solución adecuada al problema. Añade que claramente hay carencias el relación a la posible constitución de una sociedad, la falta de determinación de la estructura de dicha constitución o la estructura de costes que toma como referencia cifras del año 2020 y, por tanto, no están actualizados en relación a los gastos actuales, además de no explicar las inversiones necesarias. Iria Malvido considera verdaderamente importante la aclaración de la situación de los trabajadores, ya que el informe únicamente determina cuál será su nueva situación. “Desde la agrupación municipal socialista nos preocupa la posición de los empleados y de su futuro. No se puede forzar a tomar una decisión sobre un informe desactualizado con datos que no se ajustan a la realidad de la piscina municipal”.

Iria Malvido celebra que el Concello esté dispuesto a realiza obras de mejora en la piscina municipal, como en su momento iniciamos los socialistas desde la concejalía de Deportes. “No obstante, hay que recordar que la Xunta fue quien cofinanció la construcción de la piscina y que, en su momento, responsable del PP, llegaron a tildar las instalaciones deportivas como de las mejore de Galicia. Cuando el PP gobierna y realiza ‘las mejores instalaciones deportivas’ el resultado es tener que seguir invirtiendo dinero ante la mala administración efectuada por la Xunta de Galicia”.

Iria Malvido recuerda que cuando el ahora portavoz socialista Eugenio González era concejal de Deportes, se realizaron obras de mejora para evitar sanciones por parte de Sanidade. “No obstante, las carencias que tiene la dotación son superiores y es necesario realizar más inversiones”.