El nuevo grafiti de El Templo.

Es obra de Iovana, una canguesa que estudió en en Vigo y que ahora se aplica con esmero y meticulosidad a pintar la fachada de esta discoteca con nueva gerencia. Su presencia en los andamios llama la atención, igual que verla con su máscara protectora.

El sonido del viento en las casetas marineras

Ayer se filtraba el viento de tal manera en la casetas de los marineros que dañaba el tímpano. Recuerdo cuando la Xunta de Galicia quiso sancionar al arquitecto que realizó la obra, cuyo nombre ya no guardo en mi memoria. Sé que, al final, no lo consiguió, o no quiso, que pudo que la maniobra fuese solo apariencia. Ese viento racheado había dejado a muchos deportista ayer en sus gimnasios o en casa. El paseo de Rodeira estaba vacío a unas horas en las que hay muchedumbre. Otra nueva borrasca anunciaba su llegada a través de esas sirenas que son las casetas de los marineros.

La odisea política

Penélope tardó menos en tejer el sudario a la espera de Ulises que muchos políticos en decidir si se presentan o no como candidatos a las alcaldías. Lo del PP de Moaña roza el esperpento. Tanta prisa para después nada. Un desir sin desir, que dicen en el Deza. Nada que vai para ningures., que dice en otros lados. Mucho toque de corneta en Moaña, pero es Pontevedra quien tiene que bendecir al candidato, que se votó, por mucho que digan que no hubo votación. Perdón, que me perdí, que lo que quería era pedir a todos que decidan de una vez.