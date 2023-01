Moaña no solo seguira adelante con sus concentraciones de todos los domingos ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias, la cobertura de todas las plazas médicas y el refuerzo de las ambulancias, si no que llevará su reivindicación ante el Parlamento gallego, en Santiago. La Mesa Local da Sanidade, que preside la alcaldesa nacionalista, Leticia Santos, acordó solicitar autorización para manifestarse el próximo día 25, miércoles. De no concederles autorización para este mes de enero, trasladarían la manifestación a Vigo para concentrarse delante de la Xunta.

La Mesa, que está integrada por la Plataforma Local da Sanidade, asociaciones de vecinos y grupos políticos, valoró de forma positiva la respuesta de los vecinos durnte las pasadas Fiestas de Navidad a las concentraciones llevadas a cabo, gracias a las cuales mantienen 57 semanas consecutivas de concentraciones desde que las iniciaran el 12 de diciembre de 2021. Por otra parte, la Mesa, reunida en la sala de juntas del Concello de Moaña, preparó también la manifestación convocada por SOS Sanidade Pública para el día 12 de febrero en Santiago.