Las ayudas por violencia de género beneficiaron a 60 mujeres en Moaña, 48 en Cangas y 37 en Bueu

Con cuatro mujeres fallecidas en España en apenas 24 horas, a manos de sus parejas o exparejas, entre el domingo y el lunes, a las que hay que añadir 11 más el pasado mes de diciembre, la violencia de género ha vuelto a encender todas las alarmas de las instituciones que no logran acabar con esta lacra, pese a los programas y apoyos a todos los niveles, estatal, autonómico y local, a través de los Centros de Información á Muller (CIM). Uno de estos programas es de ayudas por parte de la Xunta para la independencia económica de las víctimas de violencia de género, con pagos entre 200 hasta 800 euros.

Precisamente este pasado 3 de enero, la Consellería de Emprego e Igualdade publicaba la convocatoria para acogerse a estas ayudas periódicas, a las que la Xunta destinará 5,6 millones de euros entre 2023 y 2024. Los municipios de O Morrazo no son ajenos a ellas. No palian el problema, pero ayudan a sobrevivir y son un apoyo a la recuperación de las víctimas, si bien, como requisito, la convivencia con el agresor tuvo que haber rematado en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

Según los datos de la consellería, el año pasado se otorgaron ayudas a 10 víctimas de violencia de género entre Cangas, Moaña y Bueu y desde 2010 hasta 2022, fueron 145 mujeres beneficiadas con estas aportaciones mensuales. Moaña es el municipio con más beneficiadas (60), seguido de Cangas, con 48 y Bueu, con 37. Llaman la atención las cifras de Moaña que, pese a contar con menos población que Cangas, le supera en casos de violencia de género.

Requisitos

Para poder optar a este complemento económico, además del requisito de haber cesado la convivencia con el agresor 12 meses antes de la solicitud, las personas tienen que estar empadronadas o tener residencia efectiva en la comunidad gallega –o permiso de residencia en el caso de las mujeres extranjeras–; y acreditar unos ingresos mensuales iguales o inferiores al doble del Indicador Púbico de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza para la concesión de las ayudas y no haber recibido esta ayuda con anterioridad.

La ayuda se concede por un máximo de 12 mensualidades y oscila entre los 200 y los 800 euros, baremable en función de os ingresos de la perceptora, de las hijas o hijos menores o en acogida que tenga a su cargo y de otras circunstancias como las condiciones de discapacidad.

Se pueden solicitar en cualquier momento del año. Entre 2009 y 2022, la Xunta movilizó cerca de 40 millones de euros para estos pagos mensuales. Desde el bienio 2009-2010, cuadruplicó su cuantía destinada a esta finalidad al pasar de 1,4 millones a los 5,6 de la presente convocatoria. El número de personas beneficiarias en estos 14 años fue de casi 6.000.

Desde los Concellos de O Morrazo no suelen informar sobre los casos de violencia de género en activo. Aseguran que es un asunto que no llevan ellos directamente, aunque sí que la Policía de Bueu está integrada en el sistema Viogen de protección coordinada, con la Guardia Civil de Marín, a la víctimas, a través del cual atendieron 28 casos –26 leves y 2 en riesgo medio– en 2022. La edil de Muller e Igualdade de Moaña, María Ortega, señala que las denuncias se presentan en la Guardia Civil y no tienen que notificarlas al Concello. Ella, como muestra de apoyo a la lucha contra esta lacra, sí que colocó en 2016 el contador púrpura, en el que se visibiliza el número de víctimas de violencia de género o de feminicidios.

El Concello de Moaña tiene entre sus objetivos firmar un convenio para la entrada de la Policía Local en el servicio de Viogen. Por el momento, la Policía Local atiende los casos que le llegan y que durante el 2022 fueron en torno a una veintena.

Repunte de órdenes de protección en el Juzgado, con 18 en el tercer trimestre del año

Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial sobre violencia de género y a la espera del balance del año, corresponden al tercer trimestre de 2022, que concluyó en Galicia con un incremento del 14% en los delitos machistas con respecto al mismo período de 2021. Coincidió en verano y se da la circunstancia de que en período de vacaciones es cuando más aumentan los casos de esta violencia. El Partido Judicial de Cangas –que lleva los municipios de Cangas, Moaña y Bueu– fueron incoadas en verano 18 órdenes de protección, más que en los seis primeros meses del año, que fueron 11 (5 en el primer trimestre y 6 en el segundo). Hubo nueve órdenes de prohibición de comunicación y 9 de prohibición de volver al lugar del delito con dos suspensiones en el régimen de visitas. De igual forma hubo un incremento en el número de delitos registrados, con 51 frente a los 53 que sumaron los seis primeros meses del año. 41 de ellos fueron por lesiones y malos tratos por el artículo 173 del Código penal, que implica violencia física o psíquica; dos por quebrantamientos de penas y 8 por quebrantamiento de medidas. El Partido Judicial figura con 45 mujeres víctimas de violencia de género, de las que 41 son españolas y 4 extranjeras. Las denuncias llegaron al Juzgado 10 de ellas directamente por las víctimas y 28 por atestados de la Policía y 7 por parte de lesiones. En 10 casos se acogieron a la dispensa de no declarar como testigos. La Guardia Civil atiende en Moaña unos 60 casos de violencia de género, que son las víctimas que figuran anotadas en el Viogen de la Secretaría de Estado e Igualdad, algunas con órdenes de protección y otras sin ella.