Abalo afirma que Portas aún no tiene decidido si se presenta a la reelección y llama a unidad de la izquierda

Mariano Abalo, líder de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) partido que aguanta en el gobierno de Cangas con solo tres concejales, asegura que la alcaldesa Victoria Portas aún no decidió si se iba a presentar o no a la reelección. Hay que señalar que la regidora llegó al puesto tras la muerte de Xosé Manuel Pazos, que encabezó la lista de ACE en 2019. Se daba por hecho que iba a presentarse después de aquel acto que organizó ACE en el Muiño de Fausto, donde ella tomó la palabra y lanzó mensajes. Sin embargo, ahora se lanza el mensaje de que Victoria Portas aún no tomó la decisión.

Abalo asegura que ACE se presentará como ACEs y que “vamos a estar abiertos al diálogo con otras fuerzas de izquierda”. Esta convencido de que la disgregación del voto de la izquierda, tal y como se anuncia, con la comparecencia de Podemos y de Esquerda Unida, además de Avante!, va a suponer un refuerzo para la derecha. Abalo entiende que la “unidad es una asignatura que tiene que ser aprobada por la izquierda si quiere volver a gobernar Cangas” y que la derecha tiene la esperanza de que no hay coaliciones antes de las votaciones, porque así el voto del PP saldrá fortalecido y podrá obtener de una forma más fácil la mayoría absoluta, que en el caso de Cangas se alcanza con la cifra de 11 concejales. ACEs es un partido que se constituyó paralelamente a la formación de la coalición de ACE, integrada por Anova, Esquerda Unida y Podemos. Podemos en Galicia está pendiente del proyecto Sumar de Yolanda Díaz. Pero la ministra ya adelantó que Sumar no concurrirá a las elecciones municipales. El líder de Podemos en Galicia también mencionó estar del lado de esta dirigente que, de momento, está en Esquerda Unida.