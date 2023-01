Gaviota en el muelle de Atilio.

No es del Partido Popular, que en estos pagos manda el BNG y estas aves gozan de libertad de elegir puerto y madera para descansar de su pesca. Está sola en la pasarela, cual capitán de un barco.

Las goteras de la iglesia de Coiro, algo que viene de lejos

Que me comentan desde Coiro que las goteras que tiene la cubierta de la iglesia parroquial y que tanto trastorno causan en los funerales no son debidas a los temporales que nos azotaron en Noche Buena, Navidad, Fin de Año y Año Nuevo, que es algo que viene de lejos, cuando desde la asociación vecinal se tenían enfrentamientos con el párroco Benito de la Iglesia. Pues si bien de tan atrás no sabemos como la Iglesia no actuó antes y realizó una de esas recaudaciones que tanto éxito tuvieran en Cangas, por cierto, últimamente.

Las cofradías de Cangas y esa reunión pendiente con el Arzobispado de Santiago

Y continuando con la Iglesia, nos advierten desde las Cofradías de Semana Santa que no fueron llamados a esa reunión con el Arzobispado de Santiago de Compostela que había anunciado. Sabemos, eso sí, que la Misericordia tiene a su nueva junta bendecida por el Arzobispado de Santiago de Compostela; eso sí, parece que no le gusta demasiado al cura párroco Severo Lobato. Pero lo que quieren las cofradías es tener esa reunión que les prometieron y de la que parecen haberse olvidado.