El BNG intentará que el miércoles salga elegido en Cangas su cabeza de lista en las elecciones locales

El BNG de Cangas se mide esta semana en asamblea. Lo hace para tratar de elegir a la persona que encabezará la lista nacionalista en las próximas elecciones municipales. La asamblea tendrá lugar el día 12 en la sede del Bloque en Cangas y todo puede suceder. La actual portavoz del grupo municipal del BNG, Mercedes Giráldez, que fue cabeza de lista en los pasados comicios locales, cuando se le pregunta si tiene pensado presentarse a la reelección, manifiesta “yo no querría”. El condicional del verbo alberga muchas lecturas, que ella no descifra demasiado. Asegura que todos los que acudan a la asamblea se pueden postular como candidatos, pero también manifiesta que se tocó a mucha gente y que hubo negativas, dada la dificultad de hacer política en Cangas. Así que se puede entender que si no hay nadie que cuente con el apoyo mayoritario de la asamblea ella está dispuesta a presentarse. El resultado de esta asamblea tendría que confirmarlo después la Comarcal. Pero es que también existe la posibilidad, según Mercedes Giráldez, y otros destacados miembros del BNG de Cangas, que en la asamblea del jueves no ocurra nada. En este caso, se celebraría otra asamblea, cuya fecha se tendría que volver a concretar. No parece que encabezar la lista nacionalista en Cangas sea un plato cotizado para sus militantes y simpatizantes. La dificultad que entraña la política en Cangas, la necesidad, casi siempre de acudir a pactos de gobierno, alejan a muchos de la idea de encabezar una candidatura. El BNG en Cangas siempre tuvo un voto más o menos fiel. Cierto que en las anteriores municipales se bajó un concejal, respecto al mandato en el que tuvieron protagonismo al ser miembro de un gobierno de coalición, pero esta vez se podía tratar de coger la ola de una Ana Pontón en alza, según las encuestas, a nivel gallego. Pero también es menos cierto, que Ana Pontón no tuvo en estos cuatro años, ni tampoco en los anteriores. Sí tuvo apariciones importantes en Moaña y en Bueu, pero por alguna razón no se acerca a Cangas a impulsar un partido lleno de dudas después de haberse quedado fuera del gobierno municipal en este mandato.

Mercedes Giráldez lideró el partido en Cangas a partir de 2011, tras la abrupta marcha de Clara Millán, que ostentó la alcaldía desde 2007. Fue prácticamente la única concejala que quedó de aquella época, recuperando para la causa a Xoán Carlos Chillón.