Moaña anima a seguir en la calle mientras las urgencias no vuelvan a la Casa do Mar

Vecinos de Moaña volvieron ayer a las concentraciones de los domingos ante la Casa do Mar para reclamar el regreso de las urgencias, una sanidad digna y refuerzo de ambulancias, en lo que fue la 57 semana consecutiva de protestas y la primera del año. Pero como señaló el teniente de alcalde, Odilo Barreiro, “sin más novedad en la situación de carencia y olvido” que ya había en 2022. Por eso que animó a seguir en la calle porque solo la lucha “nos puede llevar a vencer este pulso que la Consellería de Sanidade y Xunta tienen con Moaña”,en una situación que califica de deslealtad hacia los moañeses y moañesas.

“Podemos soportar retrasos en el cumplimiento de promesas, situaciones puntuales sin los servicios que deberíamos de tener, pero no las mentiras y la deslealtad, y ellos fueron desleales con Moaña”, dijo Barreiro que añadió que pudieron entender en un momento que se trasladaran las urgencias a Cangas con motivo de la pandemia, “pero no que con esa excusa se pretendiera cerrar el Punto de Atención Continuada (PAC) de Moaña y llevarlo a Cangas”.

Odilo Barreiro fue el encargado ayer de dirigirse a los vecinos, junto al portavoz de la Plataforma da Sanidade, Gabriel Ferral, ante la ausencia de la alcaldesa, Leticia Santos,por motivos de salud; y de la teniente de alcalde, Marta Freire, por razones de familia. Aprovechando la última festividad de Reyes, el concejal dijo que por esa deslealtad con Moaña, al presidente de la Xunta, al conselleiro de Sanidade y al gerente del Área de Vigo. sólo podían traerles “toneladas de carbones” .

Cerrar centros de salud

Recordó que cuando el jefe del área se reunió en verano con la Mesa da Sanidad, prometió reformas en la Casa do Mar y que las urgencias volverían, “pero estamos en enero de 2023 y esa promesa sigue sin cumplirse”, algo que atribuye a una planificación de la Xunta y de la consellería de Sanidade para cerrar centros de Atención Primaria y PAC de distintas localidades, entre las que pretenden incluir a Moaña “pero por ahí no vamos a pasar”.

Barreiro insistió en que había que seguir en la calle para demostrar que el nivel de habitantes de Moaña -casi 20.000-precisa de un PAC, tener cubiertas todas las plazas de médicos, atención de pediatría como es debido y un refuerzo de ambulancia.

En medio y medio de los gritos de los vecinos de “Urxencias xa” ,“Coa nosa saúde non se xoga” o “Rueda, escoita, Moaña está en loita”, el concejal recordó que el Concello fue cumpliendo con los compromisos para ceder los terrenos de Sisalde en donde poder construir el nuevo centro de salud y que ya en una ocasión tuvieron que detener el borrador que la consellería había enviado en el que pretendían no hacer referencia al PAC en este nuevo edificio, pero que la Mesa da Sanidade, integrada por la Plataforma da Sanidade, asociaciones de vecinos y grupos políticos “que quieran” consiguió blindar en el convenio. Dejó claro que eso no quiere decir que haya que esperar al nuevo centro de salud para que las urgencias vuelvan a Moaña, si no que tienen que regresar ya. Fue tajante a la hora de decir basta ya de la disculpa de que faltan médicos, dice, que la Xunta ya sabía hace muchos años que llegaría el momento que por jubilaciones iba a haber muchas vacantes sin cubrir y no hicieron nada.