Moaña retoma las concentraciones de los domingos para reclamar las urgencias médicas

La Mesa Local da Sanidade de Moaña retoma hoy el horario habitual de sus concentraciones de los domingos ante la Casa do Mar, a las 11:30 horas, para seguir reclamando lo que llevan pidiendo en la calle y en los despachos: el regreso de las urgencias al Punto de Atención Continuada (PAC) de la Casa do Mar, la cobertura de las plazas médicas y el refuerzo de una ambulancia para O Morrazo. La coincidencia del día de Navidad y de Año Nuevo en domingo, hizo que las dos últimas concentraciones se realizaran el viernes 23 y 30, igualmente ante la Casa do Mar, pero a las 20:00 horas, con una chocolatada terapéutica y simulando tomar las 12 uvas de la suerte para seguir reclamando la salvación de la Atención Primaria.

Así que los vecinos celebrarán hoy la primera concentración del año, en lo que será la 57 semana consecutiva de concentraciones desde que las iniciaran en diciembre de 2021. Por el momento nada se ha conseguido, solo el refuerzo de Radiología por las tardes en el Centro de Salud de Cangas para evitar desplazamientos a Vigo. El gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, se había comprometido con la Mesa Local al regreso de las urgencias una vez que se hicieran obras de acondicionamiento y cuando estuvieran todas las plazas médicas cubiertas, que todavía siguen con vacantes. Se barajaba un regreso del PAC, pero sin noches ni fines de semana, que seguirían en Cangas. La postura de los médicos, partidarios de que el equipo de urgencias de Moaña siguieren Cangas, pudo ser clave también para que el gerente diera marcha atrás al regreso. Los profesionales entienden que es más seguro un PAC con tres equipos (2 de Cangas y 1 de Moaña) ya que en caso de tener que salir a una urgencia en la calle o en domicilio, las urgencias no quedarían sin médico. Por lo que respecta a la adjudicación de la construcción del nuevo centro de salud en Sisalde, la alcaldesa, Leticia Santos, asegura que la Xunta está pendiente de valorar el sobre B de las ofertas, antes de convocar la mesa para la apertura del sobre C, con las propuestas económicas.