El gobierno califica de delirio que la derecha intente tumbar el Plan Concellos

Tras anunciar el PP que iba a presentar una moción al pleno con las obras que en su día incluyó en el Plan Concellos y que el gobierno local lo impidió a aprobar los proyectos en junta de gobierno, adelantándose a la oposición municipal que tenía mayoría en el pleno donde se iba a elegir las obras, el primer teniente de alcalde Mariano Abalo (ACE) califica de delirio del PP intentar tumbar el Plan Concellos aprobado en junta de gobierno.

Abalo aclara que el hecho de que el PP sea el partido mayoritario de la corporación no significa que sea el grupo de gobierno. “Por mucho que les duela a y se enfurezca, el pueblo de Cangas votó mayoritariamente a la izquierda y el mal perder del PP no le debe llevar a confusión. “Si no fueron capaces de sacar adelante una moción de censura o comprar voluntades como intentaron es su problema, mientras tanto no les queda otro que respetar la acción del gobierno actual, equipo de izquierdas que, desde luego, como mínimo, gestiona bastante mejor que una derecha podrida como la que representa el PP”.

Asegura el gobierno cangués que la desesperación y el cabreo del PP está motivado por el mero hecho de que el gobierno sacase adelante el Plan Concellos, impidiendo así que el boicot de la derecha triunfara. “El PP no va a conseguir paralizar Cangas y las obras se van a ejecutar contra viento y marea y con todos los pronunciamientos leales”.

Sostiene Mariano Abalo que el hecho de que la Valedora do Pobo pida informes no quiere decir absolutamente nada ni tampoco le a a servir a la derecha para frenar el Plan Concellos, su furia contra los funcionarios y contra la aprobación de las obra no les va a servir más que ara quedar en evidencia ante los trabajadores y, sobre todo, delante de los vecinos de Coiro, Boticaria, Santa Marta, Ferruxiña, Laxe dos Picos y Pepe Simón, más Francón y Romarigo, junto do el disparate de tratar de echar abajo la actuación en la conocida Casa dos Pobres.

“No puede pretender el PP gobernar sin ser gobierno y si carecen de apoyos suficiente para destruir es su problema. Naturalmente que este gobierno de izquierdas representado por ACE no va a hacer dejación de funciones y no va a permitir que se dejen de hacer obras en Cangas”, concluye.

Con respecto a la polémica del Barrio das Flores, Abalo afirma que si Sotelo (PP) dice que es un problema de años, tuvo 12 para resolverlo y no lo hizo, además señalar que lo normal es llegar a un acuerdo con los vecinos para que la concesionaria pueda actuar en el barrio con normalidad, una vez acreditado el carácter público del vial.