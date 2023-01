La fachada del viejo Concello de Moaña se cubrirá con 2.000 plantas variadas

La rehabilitación del viejo Concello de Moaña, en la travesía Ramón Cabanillas, que está en fase de ejecución, quiere marcar un antes y un después, no solo de cara a revitalizar esta céntrica calle, muy castigada por el traslado del centro comercial al frente marítimo y a la zona de O Rosal; si no en cuanto a diseño arquitectónico. El edificio en sí no tiene mayor interés que su valor institucional (se empezó a construir en los años veinte y se amplió en los cincuenta como casa consistorial), pero el proyecto de rehabilitación contempla una fachada vegetal, más común en otras localidades, pero que será una novedad en Moaña.

El proyecto es obra de la arquitecta Ester Suárez Barbeito, licenciada en la especialidad de Urbanismo por la Universidad de A Coruña y Máster en la especialidad de rehabilitación, que ya en su proyecto de fin de carrera había investigado sobre las fachadas vegetales. En el edificio que desarrolló, “las fachadas de vidrio estaban forradas con una malla vegetal que permitía que la construcción tuviese una simbiosis con la naturaleza, expresando procesos dinámicos y naturales, creciendo y transformándose con las estaciones del año”, señala la arquitecta. Uno de los edificios en los que se inspiró y figura en el proyecto redactado para la rehabilitación del viejo concello de Moaña, está en París, es el Musée du Quai Branly, de Jean Nouvel, con una fachada vegetal que realizó el paisajista Patrick Blanc. Ester Suárez asegura que se inspiró en más obras y estudios de Blanc y también de Duncan Lewis; así como en obras como el edificio CaixaForum de Herzog & De Meuron, en Madrid; One Central Park, de Jean Nouvel en Sidney; o el Palacio de Europa, de Vitoria. En el caso de Moaña, serán 68 metros cuadrados de fachada vegetal, tal y como confirma la arquitecta, con 30 plantas por metro cuadrado, cuyas especies serán seleccionadas para aguantar el clima. Serán especies para una zona próxima al mar y sombría. La arquitecta asegura que todavía no las ha escogido, a la espera de que vayan avanzando las obras de la rehabilitación integral. Los trabajos llevan cierto retraso y el Concello espera que puedan concluirse a finales de febrero. La alcaldesa, Leticia Santos, asegura que la rehabilitación de este edificio será una de las obras claves de 2023. La inversión es de casi un millón de euros, con cargo a los fondos europeos Next Generation, a través del programa PIREP; y el Plan Concellos de la Diputación. En total serán 2.000 plantas para esta fachada vegetal que ayudará a paliar también, señala la arquitecta la falta de zonas verdes de la calle. Suárez dice que la fachada mejora tanto el aislamiento térmico como acústico y purifica el aire, a través de la generación de oxígeno, filtrado de partículas contaminantes y procesamiento de metales pesados: “Un metro cuadrado de cobertura vegetal produce el oxígeno requerido por una persona en un año y atrapa 130 gramos de polvo y otros agentes contaminantes al año”. Añade que es una forma de incorporar un espacio verde público en un entorno consolidado con escasez de estas áreas”. La pared vegetal irá en las plantas superiores del edificio, sobre el cierre existente y estará compuesta en el interior y exterior de un panel de soporte impermeable de 35 mm y una capa de sustrato inerte de lana de roca de 40 mm de espesor. Claro que este tipo de paredes vegetales necesitan de un buen mantenimiento. En Vigo, una que se realizó en un edificio en la calle Urzáiz, cerca de Lepanto, acabó secando. La arquitecta lo reconoce. Asegura que el mantenimiento se realizará mediante un sistema exterior de riego y abonado automático, adaptado a la escala de la fachada, incluyendo telecontrol y telegestión con alertas instantáneas de fallos de riego, caudal o cortes eléctricos. Añade que el sistema motorizado y digitalizado permite mejorar el consumo a través de la predicción meteorológica y la observación climática. La zona bajo la fachada vegetal se resolverá mediante un sistema de lamas exteriores de madera procedentes de bosques forestales protegidos y gestionados de forma sostenible bajo los sellos PEFC (Asociación para la Certificación Española Forestal) y FSC del Forest Stewardship Council.