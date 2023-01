“Me afilié al PSOE cuando Zapatero alcanzó la Secretaría; tuve la suerte de ser alumno suyo”

Los socialistas de Moaña han realizado una apuesta arriesgada de cara a las elecciones municipales de mayo, con una lista renovada de la cabeza a los pies, con la que su candidato a alcalde y actual secretario local, Mario Rodríguez, espera ganar la Alcaldía a sus socios de gobierno del BNG en los últimos ocho años. El partido rompe la bicefalia (el secretario es también cabeza de lista) y presenta una candidatura con 13 caras nuevas de sus 20 integrantes, en donde solo repite del grupo municipal, el concejal Carlos Juncal. Ni Marta Freire, candidata en las dos últimas elecciones, ni Rodrigo Currás, número dos en 2019, figuran. Mario Rodríguez tiene todo un reto ante sí.

–¿Cuándo se decidió a encabezar la lista del PSOE?

–Cuando me lo pidieron ciertos compañeros de partido y bastantes vecinos y vecinas de Moaña.

–¿Cómo afronta la responsabilidad de pelear por la Alcaldía?

–Con ilusión, ganas, optimismo y afán por construir bienestar para los moañeses y moañesas, independientemente de su filiación política, de la lengua, lugar de nacimiento o color de su piel. Vamos a proponer a las vecinas y vecinos un contrato de cuatro años, en el que nos obligaremos a crear un pueblo acorde al s. XXI, moderno, con oportunidades, lleno de vida, de ilusión y optimismo; abierto, tolerante, y respetando los lugares de encuentro público para todas y todos.

–¿Intentaron convencer al exconcejal Ezequiel Fernández para ser cabeza de lista?

–Teníamos la gran responsabilidad desde la ejecutiva local de construir la mejor candidatura posible. Llevamos trabajando con ese objetivo desde principios de 2022. En todo este proceso hemos hablado con muchos vecinos y vecinas. Cuando afrontas un proceso de este tipo tienes que fijar un calendario y el nuestro establecía confeccionar la candidatura antes de fin de año. El objetivo era presentar un equipo renovado, preparado, formado, con bagaje laboral y profesional para ganar las elecciones y que Moaña avance.

–El PSOE obtuvo tres concejales hace cuatro años. ¿El objetivo es crecer o de verdad piensan pelear por la Alcaldía?

–Salimos a ganar. No puede ser de otra manera. Hace un par de meses asistimos con cierta perplejidad a un derroche de soberbia por parte de algunos que anunciaban mayorías absolutas a 7 meses vista de las elecciones. A día de hoy, asistimos con cierto estupor al espectáculo de otros que parecen buscar y no encontrar candidatos adecuados para concurrir a las elecciones. Somos la candidatura del PSOE, integrada por trabajadoras y trabajadores de todos los sectores. Somos la única candidatura de centro izquierda que va a concurrir al proceso electoral. Y somos el único equipo profesional, cohesionado y con un objetivo claro: construir oportunidades en Moaña para todos y todas, lograr que el bienestar llegue al 100% de la población y que nadie se quede atrás. Para construir, tenemos que ganar las elecciones, y en eso estamos. Salimos a ganar mirando al futuro.

–Los socialistas fueron parte clave del bipartito en los últimos ocho años ¿Qué valoración hace la ejecutiva del trabajo realizado?

–Sin duda, lo mejor que le ha pasado en los últimos años a Moaña, es la estabilidad Institucional que el PSOE ha garantizado. Tenemos que tener claro que para lograr el avance social de todas las vecinas y vecinos, el Concello, tiene que tener estabilidad política. El PSOE ha garantizado en estos últimos 8 años la estabilidad y eso ha permitido construir bienestar. Tenemos claro que lo mejor que le ha pasado a Moaña en estas dos últimas legislaturas es que el PSOE haya formado parte del gobierno municipal. Queda mucho todavía por hacer, queda mucho avance por lograr. Por eso queremos tener el apoyo mayoritario de todos los vecinos y vecinas.

“Mi experiencia sindical aporta callo y capacidad de diálogo”

–¿Con usted al frente veremos más beligerancia contra el BNG?

–Nosotros salimos a jugar para ganar. Y ganar implica confrontar con los adversarios. El BNG ha mantenido una estrategia política equivocada, bajo nuestro punto de vista, y con respecto a las medidas que el Gobierno del país ha puesto encima de la mesa para mejorar la vida de todas y todos los ciudadanos. Por ejemplo, su voto en contra a la contrarreforma laboral. No puedo entender como aquellos que se definen como progresistas hayan votado en contra de la contratación indefinida. Deberían explicar a los jóvenes de Moaña porqué no quieren estabilidad laboral para ellos. Siguen siendo los defensores del NO a todo lo que ellos no propongan. En ese sentido, han dado sobradas muestras de que se parecen mucho al PP. En política se ha de estar para construir; y construir implica dialogar, no imponer.

–¿Tienen alguna estrategia para incrementar el número de afiliados al partido en Moaña?

–He observado en las últimas semanas, cómo se ha puesto encima de la mesa un número de militantes de la agrupación local. Me gustaría recordar que la Ley de Protección de Datos, establece límites a la hora de divulgar datos privados de manera pública. En todo caso, esos datos son falsos: tenemos una agrupación numerosa, cohesionada y dinámica. Tenemos previsto constituir de manera formal las Xuventudes Socialistas de Moaña, y lo haremos dentro de este primer trimestre del año.

–¿Cuántos años lleva militando en el PSOE?

–Me afilié cuando J. L. Rodríguez Zapatero alcanzó la Secretaría General del PSOE, allá por el año 2000. Tuve la enorme suerte de ser alumno suyo en la Facultad de Derecho de la Universidad de León, y supuso para mí y muchos jóvenes de nuestra generación, una inyección de optimismo. Por otro lado, el ansia de justicia y progreso social que nos definen a todos y todas los socialistas, es algo que respiré desde bien pequeño en mi casa, y que formó mi decisión de militar activamente. Mi padre fue militante socialista en los difíciles tiempos de la Transición, y Secretario General Comarcal de UGT. Hoy mirando atrás, no puedo dejar de sentirme orgulloso por lo que los compañeros lograron en aquellos momentos complicados de nuestro país.

–¿En qué puede ayudarle su experiencia sindical?

–Me ha aportado y me sigue aportando templanza, firmeza y capacidad de diálogo para dirigir la organización. Son unos cuantos años, en los que como secretario general UGT en la Sección Sindical de mi empresa a nivel Galicia, he tenido que afrontar cuestiones complicadas: eso genera callo, capacidad de diálogo y peso específico para solucionar problemas. Llevo 20 años trabajando en el sector financiero, los últimos diez en un entorno complejo y muy dinámico en un sector en plena transformación y esto demuestra tesón, ganas, motivación, orientación hacia la resolución de problemas, capacidad de gestión y logro de objetivos. Todos los integrantes de la candidatura venimos del mundo del trabajo, tenemos nuestras profesiones, y todas pondremos lo mejor de nuestra experiencia profesional para lograr el objetivo de colocar a Moaña como un actor de éxito en el s. XXI.

–¿Cuáles son, a su juicio, los mayores problemas de Moaña y que no se pudieron resolver en los últimos años?

–Moaña tiene tres problemas principales: sanidad, paseo de Seara y zona industrial. En sanidad hemos de revertir lo que el PP ha hecho con nuestras Urgencias desde abril del 2020. El PP lleva en los genes el desprecio a todo lo que tenga que ver con los servicios públicos. Moaña tiene que tener un facultativo médico las 24 horas del día y los 7 días de la semana. El PP es el culpable de esta desfeita, aunque también tenemos claro que el BNG utiliza la desfeita en beneficio propio; parecen más cómodos con la situación actual que permite a la alcaldesa realizar un mitin semanal, que con la idea de ir a reunirse con quien tomó la decisión de eliminar las urgencias médicas. Sobre el paseo de Seara, no es de recibo que este centro urbano se encuentre en una situación de abandono deplorable desde hace varios años. Nosotros desde la Alcaldía estamos seguros de poder solucionar ese problema en los primeros días de gobierno, conservando todo el valor cultural y etnográfico de los antiguos astilleros y permitiendo la continuación del paseo marítimo. En cuanto a la zona industrial, hemos de lograr desarrollar suelo industrial en nuestro Concello. Existe demanda por parte de las pequeñas y medianas empresas . A partir de estos, hay otros problemas menos graves, pero que también habrá que gestionar como la falta de aparcamiento, la seguridad pública deficiente, alternativas de ocio constructivas o un espacio público de residencia para la ge nte mayor, entre otros.