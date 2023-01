Reyes sobre carrozas y camellos ilusionan en O Morrazo

Había concurrencia en Cangas para ver la llegada de los Reyes Magos, con unas carrozas y unos pajes mucho más modestos que al otro lado de la ría, donde algunos pequeños ya acudieron por la mañana acompañados por sus padres para ver la cabalgata estática. Miles de personas se apostaron a ambos lados de las calles que atravesaron Sus Majestades desde que partieron de A Rúa, a las 18.00 horas. La estimación oficial, entre 5.000 y 7.000 personas. Antes, alrededor de las 16.00 horas, partían desde O Gatañal, Melchor, Gaspar y Baltasar para visitar las parroquias, en un alarde de igualdad. Lo hicieron en coches de época, pero con el inconveniente de que no eran descapotados. Así que por un momento parecían los coches de los americanos atravesando el pueblo de Bienvenido Míster Marschall, aunque más despacio que en el film de Berlanga. Los pequeños tuvieron difícil ver a los Reyes Magos en ese recorrido por las parroquias, salvo en el muelle de Aldán. Su poderosa magia les permite estar en muchos sitios a la vez y saber qué regalo pide cada niño, pero no puede convertir los coches en descapotables. Otro año será. Siempre se puede mejorar.

La comitiva real la encabezaba Protección Civil de Cangas, con sus nuevos vehículos, puestos de gala y llenos de caramelos y de juguetes. Ellos, con sus sirenas y bocinas abrían el paso de la cabalgata en una fría tarde-noche canguesa. Con menos esplendor y menos larga que la de Vigo, la comitiva real se mantenía majestuosa en su humildad necesaria. Tras el parque móvil de Protección Civil se dispusieron las carrozas de los colegios A Rúa, Compañía de Maria y Castrillón. Los primeros representaban el arte y lucía en su en lo más alto un lienzo que emulaba al famoso mosaico que en su día adornaba la derribada Casa del Mar de Cangas. En la segunda se quiso representar la Navidad a través de regalos y en la tercera aparecieron sus ocupantes disfrazados de submarinistas. Después de ellas, el Circo, con malabaristas, hombres en zancos y en monociclo que trataban de animar a los pequeños, más pendientes de la lluvia de caramelos que caían que de ellos. Y es que se sigue compitiendo a ver quién consigue más dulces.

El Rey Melchor, con su barba blanca, iba a ser el primero en entrar en Cangas. Con el respeto debido, Su Majestad se mostró hierático, regalando esfuerzo cuando de tirar caramelos se trataba desde su carroza que encabezaba un felino adornado de luces. Le seguía Gaspar en su peculiar carroza que emulaba la llegada de Cleopatra a Roma. Gaspar, que viene de Oriente, quiso darse un capricho e hizo que sus pajes pusieran música gallega para acompañar el desfile. Cerraba, como siempre la carroza del Rey Baltasar, más risueño que los “colegas” que le antecedían y echándose la bolsa directamente a sus hombres para lanzar caramelos, que este año eran en su inmensa mayoría de los blandos, para evitar algún que otro chichón.

Miradas puestas en Moaña

Quizás ayer, todas las miradas de las cabalgatas de O Morrazo estaban puestas en Moaña, tras la polémica desatada por los animalistas por el uso de tres camellos de verdad en el desfile y pedían que se rechazara la utilización de estos animales.

Pese a los animalistas, Melchor, Gaspar y Baltasar sí llegaron montados en los camellos, que fueron la ilusión de los niños y del numeroso público familiar que se agolpó a ambos lados de la calle Concepción Arenal para ver pasar a sus Majestades de Oriente tal y como se conocen por la tradición cristiana, sobre las jorobas de camellos

En la comitiva también iban casi media docena de burros portando regalos en medio de grandes figuras realizadas en globo, que representaban a un elefante, la lámpara de Aladino y el genio; y niños desde un tren de madera que lanzaban los tradicionales caramelos.

La cabalgata partió desde el club de remo de Tirán, a las 17:30 horas, y acabó con una recepción de Melchor, Gaspar y Baltasar, con sus pajes tirando de los camellos, a los niños delante del Concello.

Durante el recorrido hubo un susto con un pequeño extraviado por el que, al principio nadie había reclamado su pérdida, pero todo se solucionó felizmente según manifiesta la Policía Local, que estuvo controlando en todo momento con Protección Civil, la seguridad de un desfile que fue muy concurrido. El concejal de Cultura, Carlos Juncal, asegura que la cabalgata fue un éxito y que reunió a miles de personas, por encima de 5.000, haciendo competencia, incluso a Vigo. este año se vieron menos colas en el barco para ir a la ciudad olívica.

La vocación marinera de Bueu

Bueu volvió a apelar a su vocación marinera para recibir a unos Reyes Magos que abandonaron sus tradicionales monturas y desembarcaron en la villa a bordo de una embarcación tradicional, protagonizando una cabalgata con eminente sabor a mar a lomos de sendas dornas. Cientos de personas asistieron a un animado desfile real que adornó el paso de Sus Majestades con la ayuda de los niños de los colegios de A Pedra, A Torre-Cela, Montemogos y Virxe Milagrosa, además de con música y varios grupos de animación.

La cabalgata partió de la carpintería de ribeira de Banda do Río poco después de las 17.30 horas, cuando numerosas personas tomaban ya las aceras de las calles del recorrido. Encabezando la comitiva iba la dorna Banda do Río, vacía, seguida de los gaiteiros de Manxadoira y del primero de los monarcas. La Can do Penedo, la Robaleira y la Roiba daban cobijo a Melchor, Gaspar y Baltasar y a un grupo de más de 70 niños que fueron los encargados de lanzar al público los cerca de 400 kilos de caramelos con los que el Concello contó este año.

Entre medias, grupos de animación con temática marinera, destacando un pulpo de grandes dimensiones que fue una de las estrellas de la jornada. En los otros había peces, caballitos de mar y diferentes criaturas marinas formadas con disfraces con globos de colores rojo y verde. Y para que no decayese el ritmo en ningún momento no faltó una street banda y la charanga Europa con una discoteca móvil que cerraba la comitiva y que se encargaba de hacer bailar al personal. Tan animado fue el desfile que el recorrido se hizo en un visto y no visto, y hubo que ralentizar un poco más el paso por Castelao y Montero Ríos antes de desembocar en la Praza do Concello. Allí se congregó una multitud para continuar una fiesta que supo a poco y en la que niños y mayores aguardaron con paciencia la intervención de los Reyes Magos desde el balcón de la casa consistorial. Su discurso fue el preludio al fin de fiesta programado, con una tirada de fuegos de artificio que puso el punto y final a un día mágico antes de una noche que aún lo sería más.

Con todo, el plato fuerte de la tarde ya había sido anticipado con una jornada matinal en la que Sus Majestades ya tuvieron un primer contacto con Bueu. La singladura que los hizo atracar en la villa buenense finalizó con el amarre de su dorna al puerto buenense, a fin de tomar tierra mientras algunos niños ya los esperaban para darles la bienvenida. Fotografías, saludos y mucho cariño antes de cumplir con el habitual paseo por la zona del mercadillo y de la plaza de abastos. Allí tuvieron la oportunidad de hablar con vendedores y clientes, y de repartir más de un caramelo entre ellos.

Era el momento de los adultos, porque el de los más pequeños estaba reservado para la carpa instalada en As Lagoas. Allí tenían montados sus tronos para la recepción oficial a todos aquellos que deseaban contar sus deseos de la forma más directa posible, sin misivas de por medio. Faltó algo de ambiente, quizás porque todos ya habían cumplido con sus cartas o porque se reservaban para la tarde, cuando el aspecto de las calles de Bueu fue el mejor posible. Todo para un día repleto de magia y con mucho sabor a mar.