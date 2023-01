La San Silvestre por Reyes Magos

La carrera comienza a las 17.30 horas y discurre por la avenida 25 de Xullo, Orillamar, avenida de Bueu, avenida de Vigo, avenida de Lugo, rúa Reboredo, calle Noria, avenida de Castelao y final en la plaza de abastos de Cangas. La denominada andaina empezará 15 minutos antes y saldrá de la plaza de abastos, cruzará la Alameda Nova y discurrirá por el paseo marítimo hasta el helipuerto, donde gira hacia el Concello para después regresar por el paseo marítimo de Rodeira hasta la altura del Hostal Rodeira 2, donde gira bordeando las pistas del keniata y volviendo a incorporarse al paseo marítimo de regreso a la plaza de abastos. La carrera está organizada por el Club Atletismo Morrazo.

La Policía Local cortará el tráfico en Orillamar y uno de sus vehículos encabezará la carrera, habrá otro control en la salida de la estación de autobuses y vigilancia de incorporación de vehículos desde la calle Eduardo Vicenti-Bar Alondras. Se establecerá también vigilancia de incorporación de vehículos desde el aparcamiento del puerto y se colocarán vallas. Se cortará el tráfico en la rotonda dos Mexilóns y cuando pase el vehículo de fin de carrera se abrirá al tráfico dirección centro. Se indicará a los participantes que ocupen solo el carril derecho en dirección Bueu. No se permitirá el acceso de tráfico desde Alexandre Criveiro hasta el pase de vehículos de fin ca carrera, y no se permitirá el acceso del mismo desde Álvaro Guitian hasta que pase el vehículo de fin de carrera. También se cortará el tráfico desde la subida de A Choupana y no se permitirá el acceso del mismo desde la avenida de Moaña y rúa Lisboa hasta que pase el vehículo de fin de carrera. También se cortará el tráfico en la avenida de Lugo por parte de la Policía Local y no se permitirá el acceso de tráfico desde la calle Andalucía y se permitirá el tráfico con precaución dirección avenida de Vigo pasado el grueso de la prueba.

Los accesos principales al evento lúdico deportivo son a través de la avenida de Bueu, avenida de Castelao y avenida de Ourense. Desde la organización se recomienda emplear el aparcamiento de Altamira para después acceder andando a los distintos puntos del circuito y del evento. El puesto de información y recepción de los medios externos es la plaza de abastos. Además de la Policía Local estarán controlando la carrera Protección Civil y Urgencias Médicas.