El PP presentará una moción con las obras que incluyó en el pleno del Plan Concellos

El grupo municipal del PP afirma que no quiere convertir su disputa con el gobierno por el plan concellos en un enfrentamiento con ningún funcionario público. Solo considera que su denuncia ante la Valedora do Pobo por la negativa de la secretaria municipal a realizar un informe sobre qué órgano tiene o no las competencias para aprobar los proyectos del Plan Concellos obedece a un intento de defender sus derechos como grupo mayoritario de la corporación municipal de Cangas, además de que hasta la fecha ningún secretario se había opuesto a la solicitud de un grupo de informar sobre una cuestión sobre la que se ponía en tela de juicio su legalidad. El PP insiste en que ni mucho menos su conflicto es con la secretaria municipal, que se trata de un problema político, si bien es cierto que su pronunciamiento en este asunto se considera fundamental.

En este sentido, el grupo municipal de Cangas anunció ayer su intención de llevar a pleno las obras que ellos proponían para incluir dentro del Plan de Ajuste 2022-2023, con el propósito de refrendar todavía más su postura, que no es otra que es el pleno quien tiene potestad para decidir sobre los proyectos del Plan Concellos, tal y como se hizo en años anteriores, además por mandato de la propia Diputación Provincial de Pontevedra. El pasado día 21 de diciembre, la Valedora de Pobo, acordó que la queja presentada por el Partido Popular reunía los requisitos formales recogidos en el artículo 18 de la ley da Valedora do Pobo, se admite a trámite y se promueve la investigación sumaria e informal para el esclarecimiento de los supuestos en los que se basa, de lo que da cuenta de ello al Partido Popular. “En consecuencia, requerimos de ese concello que en el plazo de 15 días, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley da Valedora do Pobo, nos facilite información, en el ámbito de sus funciones sobre el problema que motivó la queja”. El gobierno aprobó en junta de gobierno los proyectos del Plan Concellos, para la sorpresa de los demás partidos políticos, que se enteraron de ello en el mismo pleno, cuando la Alcaldía dio cuenta de ello. A partir de ahí surgió la petición de informes. El PSOE también está esperando a que el Concello de Cangas aporte la documentación que solicitó la Valedora do Pobo para contestar a la queja relacionada con las banderas azules en Cangas.