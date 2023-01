Lecciones de civismo con humor.

Pues si los humanos no hacen caso, apelaremos a la concienciación social de sus mascotas. Es lo que habrá pensado el autor de este cartel en Cangas, pidiendo a los pobres animalitos que traten de educar a sus dueños. A ver si lo consiguen...

No hay obra que dure cien años

Está visto que no hay obra ya que dure cien años. Ahí está el muelle de A Congorza, que partió en 2014, se repuso y, ahora otro temporal, volvió a destrozarlo. Ya no se construye como antes y los temporales, con esto del cambio climático, dicen que son más fuertes y que irán a más. Pero que a nadie le sorprenda que no se vuelva a ejecutar la obra, que en su momento ya se dijo que era dinero perdido porque ya prestaba escaso servicio a los marineros. Seguro que dependerá de quién esté en el Concello de Cangas el próximo mandato. Pueden estar seguros que hasta la esa fecha nadie moverá un dedo. No es nuevo. Es que ya pasó.

La cabalgata de Reyes de Moaña y la cuestión política

Claro, ahora, desde lo de Vigo, cada cual quiere ser más original que el otro. Así aparecen camellos de verdad recorriendo pueblos como Moaña y algún día aparecerán incluso elefantes, que el circo con animales cada vez está prohibido en más sitios. Pero aquí se ve también lo torticero de la política. Mientras en Ourense BNG y PSOE se oponen a lo de los camellos; en Moaña fue un edil del PSOE quien tuvo la idea y socios del BNG en el gobierno no la critican.